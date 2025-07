Giá tiêu hôm nay 15/7/2025: Rơi tự do, Đắk Lắk cố giữ mốc 140.000 đồng/kg

Vào 4h35 ngày 15/7, Báo Đà Nẵng ghi nhận giá tiêu tại một số khu vực duy trì ổn định, hiện giá dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu khu vực Tây Nguyên ngày 15/7/2025

Tại Đắk Lắk, mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua.

Tại Gia Lai, mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sát nhập), mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua.

Giá tiêu khu vực Đông Nam Bộ ngày 15/7/2025

Tại TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sát nhập), mức giá tiêu hôm nay là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua.

Tại Đồng Nai (Bình Phước cũ sát nhập), mức giá tiêu hôm nay là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua.

Theo Báo Thanh Niên, từ đầu tháng 7 đến nay, giá tiêu tại Việt Nam bắt đầu tăng nóng trở lại do nguồn cung khan hiếm và dự báo có thể tiếp tục tăng vì Mỹ áp dụng thuế đối ứng cao hơn với các nước sản xuất tiêu lớn.

Tại nhiều vùng trồng tiêu trọng điểm như miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá tiêu hiện đang dao động ở mức 138.000 - 140.000 đồng/kg, tăng từ 7.000 đến 11.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu tiêu sang nhiều thị trường chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thị trường Mỹ – thị trường quan trọng nhất – tăng đến 35% và chiếm 27% thị phần xuất khẩu tiêu của Việt Nam. Đức đứng thứ hai với thị phần trên 9%, đạt mức tăng trưởng 74%. Ấn Độ đứng thứ ba, chiếm 8% thị phần và tăng trưởng đến 87%. Đặc biệt, Anh trong top 15 thị trường lớn nhất đã tăng xuất khẩu tiêu lên tới 2,1 lần.

Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 125.000 tấn, giảm 12,4% về khối lượng nhưng giá trị đạt 860 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 6.881 USD/tấn, tăng 55% so với cùng kỳ.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 15/7/2025 trên thị trường thế giới

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 04h35 ngày 15/7/2025, giá tiêu hôm nay trên thị trường toàn cầu dao động trong ngưỡng từ 6.225 USD/tấn (163.656 VNĐ/kg) đến 11.750 USD/tấn (308.908 VNĐ/kg), với tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức thấp nhất và tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức cao nhất.

Giá tiêu đen ngày hôm nay 15/7/2025

Tiêu đen Indonesia: 7.393 USD/tấn (tương đương 194.362 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: 6.225 USD/tấn (tương đương 163.656 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8.900 USD/tấn (tương đương 233.981 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6.440 USD/tấn (tương đương 169.308 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6.570 USD/tấn (tương đương 172.726 VNĐ/kg), không thay đổi.

Giá tiêu trắng ngày hôm nay 15/7/2025

Tiêu trắng Indonesia: 10.177 USD/tấn (tương đương 267.554 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11.750 USD/tấn (tương đương 308.908 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 9.150 USD/tấn (tương đương 240.554 VNĐ/kg), không thay đổi.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng rất cao đối với Brazil (50%) và Indonesia (32%). Năm 2024, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, tiếp theo là Brazil và Indonesia – những nhà cung cấp lớn đang cạnh tranh mạnh mẽ. Với tình hình này, hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tổng kết năm 2024, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 249.000 tấn, trị giá 1,3 tỉ USD, giảm 6,2% về lượng nhưng tăng 44% về giá trị so với năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, hạt tiêu Việt Nam trở lại “câu lạc bộ” xuất khẩu trị giá tỉ USD.