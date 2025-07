Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/7: Đắk Lắk và Lâm Đồng đuổi nhau sát nút, giá tiêu thế giới phục hồi lại Giá tiêu hôm nay 19/7 tại thị trường trong nước đi ngang, dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu phục hồi lại từ 0.17 - 0.86%, quay quanh mức 5.800 USD/tấn đến 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 19/7/2025 mới nhất ở trong nước

Vào 4h35 ngày 19/7, Báo Đà Nẵng ghi nhận giá tiêu chững lại sau chuỗi giảm, hiện giá dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên

Gia Lai: Giá tiêu hiện tại là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Đắk Lắk: Mức giá tiêu ghi nhận là 140.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày trước.

Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sát nhập): Giá tiêu cũng đang ở mức 140.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày trước.

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ

TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sát nhập): Mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Đồng Nai (Bình Phước cũ sát nhập): Giá tiêu ghi nhận là 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 19/7/2025 trên thị trường thế giới

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 04h35 ngày 19/7/2025, giá tiêu hôm nay trên thị trường toàn cầu dao động trong ngưỡng từ 5.800 USD/tấn (152.714 VNĐ/kg) đến 11.750 USD/tấn (309.378 VNĐ/kg), với tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức thấp nhất và tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức cao nhất.

Giá tiêu đen ngày hôm nay 18/7/2025

Tiêu đen Indonesia: 7.216 USD/tấn (tương đương 189.951 VNĐ/kg), tăng 0,17 USD/tấn (khoảng 0,00%).

Tiêu đen Brazil ASTA 570: 5.800 USD/tấn (tương đương 152.714 VNĐ/kg), tăng 0,86 USD/tấn (khoảng 0,01%).

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8.900 USD/tấn (tương đương 234.337 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6.440 USD/tấn (tương đương 169.637 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6.570 USD/tấn (tương đương 172.982 VNĐ/kg), không thay đổi.

Giá tiêu trắng ngày hôm nay 19/7/2025

Tiêu trắng Indonesia: 10.058 USD/tấn (tương đương 264.888 VNĐ/kg), tăng 0,17 USD/tấn (khoảng 0,00%).

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11.750 USD/tấn (tương đương 309.378 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 9.150 USD/tấn (tương đương 240.922 VNĐ/kg), không thay đổi.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) do Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cung cấp, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong tháng 5 vừa qua đạt 2.856 tấn. Con số này cho thấy sự sụt giảm đáng kể, với mức giảm 15% so với tháng trước và đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp của quốc gia này. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia cũng giảm mạnh tới 38,1%.

Mặc dù vậy, tổng thể 5 tháng đầu năm, Indonesia vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu hồ tiêu, đạt 18.556 tấn. Con số này tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường nhập khẩu chính hồ tiêu của Indonesia bao gồm: Việt Nam dẫn đầu với 4.400 tấn (tăng 58%, chiếm 23,7% thị phần), tiếp theo là Trung Quốc với 3.504 tấn (tăng 11,4%, chiếm 18,9%), Mỹ với 2.631 tấn (giảm 2,8%, chiếm 14,2%), và Ấn Độ với 2.212 tấn (tăng 36,6%).

Indonesia hiện là một trong những cường quốc xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Việt Nam và Brazil về sản lượng.

Về chính sách thương mại, vào ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại mới với Indonesia. Theo thỏa thuận này, hàng hóa từ Indonesia khi nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan 19%. Ngược lại, hàng xuất khẩu của Mỹ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ rào cản thuế quan hay phi thuế quan nào khi vào thị trường Indonesia. Mức thuế 19% này được đánh giá là tạo lợi thế cạnh tranh cho hồ tiêu Indonesia so với một số đối thủ lớn khác, đặc biệt là Brazil, quốc gia hiện đang đối mặt với nguy cơ chịu mức thuế lên đến 50% khi xuất khẩu sang Mỹ.