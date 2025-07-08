Thứ Năm, 7/8/2025
Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

AN HỘI 07/08/2025 04:15

Giá tiêu trong nước ổn định 139.000-140.000 đồng/kg, thị trường thế giới biến động nhẹ. Nhu cầu Mỹ tăng, xuất khẩu tiêu dự báo khả quan cuối 2025.

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá tiêu hôm nay ngày 7/8/2025 tại thị trường trong nước

Vào thời điểm cập nhật, thị trường giá tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định, với mức giá dao động từ 139.000 đến 140.000 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực khảo sát đều không có sự thay đổi về giá.

Cụ thể:

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg, không có sự thay đổi đáng kể.

Đắk Lắk và Đắk Nông giữ vững mốc 140.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất trong các tỉnh được khảo sát.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi
Gia Lai139,0000
Bà Rịa - Vũng Tàu139,0000
Đắk Lắk140,0000
Bình Phước139,0000
Đắk Nông140,0000

Vào ngày 7/8/2025, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục ghi nhận sự ổn định, với mức giá duy trì trong khoảng 139.000 đến 140.000 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực khảo sát không có sự thay đổi về giá so với ngày trước.

Cụ thể, các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông giữ vững mốc 140.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất trong nước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường tiêu đang có nhiều tín hiệu tích cực cho nửa cuối năm 2025. Nhu cầu tích trữ hàng tại các thị trường lớn như Mỹ dự kiến sẽ tăng trở lại, đặc biệt là trong quý IV/2025 và quý I/2026 để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Mặc dù có những biến động ngắn hạn do các yếu tố như chính sách thuế và tâm lý thị trường, nhưng các chuyên gia nhận định triển vọng xuất khẩu tiêu trong nửa cuối năm nay sẽ khả quan hơn. Sự phục hồi của thị trường tiêu thụ và nhu cầu tăng từ các đối tác lớn sẽ là động lực chính giúp giá tiêu hồi phục và tăng trưởng trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay ngày 7/8/2025 tại thị trường thế giới

Theo khảo sát, thị trường tiêu thế giới có biến động nhẹ. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết tiêu Indonesia đã có sự tăng nhẹ, trong khi các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, lại giữ giá ổn định.

Tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0.06 USD, lên mức 7,112 USD/tấn (tương đương 187,790 VNĐ/kg). Tiêu trắng Indonesia cũng nhích nhẹ 0.05 USD, đạt 9,942 USD/tấn (tương đương 262,668 VNĐ/kg).

Tại các thị trường khác, giá tiêu có xu hướng đi ngang. Cụ thể:

Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158,520 VNĐ/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA cũng không có sự thay đổi, duy trì mức giá lần lượt là 8,900 USD/tấn (tương đương 235,138 VNĐ/kg) và 11,750 USD/tấn (tương đương 310,435 VNĐ/kg).

Giá tiêu Việt Nam cũng ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l giữ mức 6,240 USD/tấn (tương đương 164,861 VNĐ/kg); tiêu đen 550 g/l ở mức 6,370 USD/tấn (tương đương 168,296 VNĐ/kg); và tiêu trắng ASTA ở mức 8,950 USD/tấn (tương đương 236,459 VNĐ/kg).

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Giá tiêu tại các thị trường
Indonesia - Black Pepper187,900+0.06
Indonesia - White Pepper262,668+0.05
Brazil Black - Pepper ASTA 570158,520-
Malaysia - Black Pepper ASTA235,138-
Malaysia - White Pepper ASTA310,435-
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l164,861-
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l168,296-
Viet Nam - White Pepper ASTA236,459-
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

