Tài chính - Thị trường Giá tiêu ngập trong sắc xanh, Đắk Lắk vẫn giữ đỉnh giá, tiêu thế giới bất động Giá tiêu đen hôm nay 7/7 tại thị trường nội địa có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong khoảng 140.000 – 144.000 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ mức giá cao nhất trong vùng, đạt 144.000 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ mức giá cao nhất trong vùng, đạt 144.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu trong nước hôm nay 7/7/2025: Đắk Lắk duy trì mức giá cao nhất

Tính đến 13h00 hôm nay (07/07/2025), giá tiêu nội địa có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức giá cao nhất trong vùng, neo ở ngưỡng 144.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu tăng nhẹ lên 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với ngày trước.

Các địa phương khác như Đắk Nông, Bình Phước và khu vực Đông Nam Bộ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng ghi nhận giá tiêu tăng nhẹ, lần lượt ở mức 141.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng) và 142.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng).

Như vậy, thị trường hồ tiêu hôm nay có sự khởi sắc nhẹ, cho thấy dấu hiệu tích cực giữa cung và cầu trong bối cảnh người nông dân và doanh nghiệp đang kỳ vọng vào các thông tin mới từ thị trường xuất nhập khẩu. Các bên liên quan vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá trong những ngày tới để có kế hoạch phù hợp.

Cập nhật giá tiêu thế giới hôm nay 7/7/2025: Án binh bất động

Trên thị trường thế giới, giá tiêu trong tuần từ 7/7 đến 12/7/2025 vào lúc 4h00 chưa cho thấy diễn biến mới nhất của giá tiêu hôm nay 7/7/2025 giữa các quốc gia xuất khẩu lớn.

Tại Việt Nam và Brazil, giá tiêu xuất khẩu giữ xu hướng ổn định. Cụ thể, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l ghi nhận ở mức 6.240 – 6.370 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA dao động quanh mức 8.950 USD/tấn. Brazil cũng duy trì mức giá ổn định, với tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục ổn định về giá, với tiêu đen ASTA đạt 8.900 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 11.750 USD/tấn.

Điểm nhấn là thị trường Indonesia, nơi giá tiêu duy trì sự ổn định nhưng ở mức cao, với tiêu đen đạt 7.541 USD/tấn và tiêu trắng ghi nhận mức 10.187 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 7/7 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7.539

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6.250

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9.000

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6.240

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6.370

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ nguyên ở mức 10.187 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục đi ngang ở mức 11.750 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt 8.950 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 7/7 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10.184

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

11.750

-

Tiêu trắng Việt Nam

8.950

-



Cập nhật thông tin hồ tiêu ngày 7/7/2025 mới nhất

Theo báo cáo sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính đến cuối tháng 6/2025, tổng khối lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 124.133 tấn, trong đó tiêu đen chiếm 105.939 tấn và tiêu trắng là 18.194 tấn. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 850,5 triệu USD, với tiêu đen mang về 704,1 triệu USD và tiêu trắng đạt 146,4 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm 12,9%, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng 34,1%. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt 6.852 USD/tấn, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường châu Mỹ, châu Âu và châu Phi đều giảm mạnh với mức giảm lần lượt là 26,9%, 21% và 16%, trong khi xuất khẩu sang châu Á lại tăng nhẹ 3%.

Mỹ vẫn giữ vị trí là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 23,6% tổng lượng xuất khẩu với 27.463 tấn, tuy nhiên giảm 26,6% so với cùng kỳ. Các thị trường tiếp theo gồm Trung Quốc với 9.293 tấn (tăng 24,7%), Ấn Độ 8.804 tấn (tăng 7,7%), UAE 8.747 tấn (tăng 4,3%) và Đức với 7.239 tấn (giảm 24%).

Về phía các doanh nghiệp xuất khẩu, Olam Việt Nam dẫn đầu với 12.388 tấn, chiếm 10% thị phần nhưng giảm 6,7% so với cùng kỳ. Các công ty khác như Nedspice Việt Nam xuất khẩu 10.604 tấn (tăng 2,5%), Phúc Sinh 10.232 tấn (tăng 8,2%), Trân Châu 6.624 tấn (giảm 26,9%) và Haprosimex JSC 6.460 tấn (giảm 35,7%).

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 28.296 tấn hồ tiêu các loại, với tổng giá trị đạt 174,1 triệu USD. Trong đó, tiêu đen chiếm 23.537 tấn và tiêu trắng 4.759 tấn. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu tăng 57,2% và kim ngạch tăng tới 150,1%.

Ba quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam gồm Brazil với 14.904 tấn (tăng 105,8%), Campuchia 6.257 tấn (tăng nhẹ 0,7%) và Indonesia 5.574 tấn (tăng 86,4%).

Các doanh nghiệp nhập khẩu chủ chốt là Olam Việt Nam với 6.433 tấn, tiếp theo là Trân Châu 2.524 tấn và Nedspice Việt Nam 1.809 tấn.