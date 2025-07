Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 31/7/2025: Vàng SJC giảm nhỏ giọt, vàng thế giới cắm đỉnh 3300 USD Giá vàng SJC chiều 31/7/2025 giảm nhẹ 100-300 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn trơn giảm mạnh, trong khi vàng thế giới chạm đỉnh 3300 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng chiều nay 31/7/2025 mới nhất ở thị trường trong nước (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Tính đến 15h00 chiều nay 31/7/2025, thị trường vàng miếng trong nước vẫn ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại các thương hiệu lớn.

Giá vàng SJC giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, DOJI vẫn giữ mức giảm 300 nghìn đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 119,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng loạt giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Đà giảm đã yếu đi so với sáng nay.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giảm sâu hơn, với giá vàng niêm yết ở mức 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm tới 300 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng các thương hiệu lớn khác cũng đi chung xu hướng giảm đồng loạt

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay niêm yết 120,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ cũng theo đà giảm, với giá vàng miếng ở mức 119,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng cho cả mua và bán.

Vietinbank Gold hiện chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 121,4 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng chứng kiến sự điều chỉnh, với giá vàng niêm yết ở ngưỡng 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cuối cùng, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm, với giá vàng niêm yết 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay giữ nguyên mức giảm, chênh lệch giá mua vào ở ngưỡng 2,5 triệu

Tính đến 15h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,8-118,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 31/7/2025 ở Phú Quý giảm mạnh nửa triệu

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,0-119,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,9-117,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 31/7/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 119,9 ▼100K 121,4 ▼100K Tập đoàn DOJI 119,7 ▼300K 121,2 ▼300K Mi Hồng 120,1 ▼300K 121,2 ▼300K PNJ 119,9 ▼100K 121,4 ▼100K Vietinbank Gold

121,4 ▼100K Bảo Tín Minh Châu 119,7 ▼300K 121,2 ▼300K Phú Quý 119,4 ▼100K 121,4 ▼100K

1. DOJI - Cập nhật: 31/7/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 119.700

▼300K 121.200

▼300K AVPL/SJC HCM 119.700

▼300K 121.200

▼300K AVPL/SJC ĐN 119.700

▼300K 121.200

▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 108.300

▼300K 109.300

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 108.200

▼300K 109.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 31/7/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K Hà Nội - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K Đà Nẵng - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K Miền Tây - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K Tây Nguyên - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K Đông Nam Bộ - PNJ 119.900

▼100K 121.400

▼100K

3. AJC - Cập nhật: 31/07/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,270 ▼40K 11,720 ▼40K Trang sức 99.9 11,260 ▼40K 11,710 ▼40K NL 99.99 10,730 ▼78K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,730 ▼78K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,480 ▼40K 11,780 ▼40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,480 ▼40K 11,780 ▼40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,480 ▼40K 11,780 ▼40K Miếng SJC Thái Bình 11,990 ▼10K 12,140 ▼10K Miếng SJC Nghệ An 11,990 ▼10K 12,140 ▼10K Miếng SJC Hà Nội 11,990 ▼10K 12,140 ▼10K

4. SJC - Cập nhật: 31/7/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119.900

▼100K 121.400

▼100K Vàng SJC 5 chỉ 119.900

▼100K 121.420

▼100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119.900

▼100K 121.430

▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114.600

▼100K 117.100

▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114.600

▼100K 117.200

▼100K Nữ trang 99,99% 114.600

▼100K 116.500

▼100K Nữ trang 99% 110.846

▼99K 115.346

▼99K Nữ trang 68% 72.477

▼68K 79.377

▼68K Nữ trang 41,7% 41.835

▼41K 48.735

▼41K

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 31/7/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 15h00 ngày 31/7/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3304,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 30,1 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.380 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (119,9-121,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,0 triệu.

Trong quý 2 năm 2025, nhu cầu vàng trên toàn cầu, tính cả các giao dịch không chính thức, đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1.249 tấn. Lý do chính là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu đầu tư vào vàng, với mức tăng lên tới 78%. Điều này cho thấy nhiều người đang tìm đến vàng như một nơi an toàn để giữ tiền.

Giá vàng giao ngay đã tăng đáng kể, lên tới 26% kể từ đầu năm. Thậm chí vào tháng 4, giá vàng đã chạm mức kỷ lục 3.500 USD cho mỗi ounce. Sự bất ổn trong chính sách thương mại toàn cầu và những biến động về chính trị đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn.

Nhu cầu mua vàng miếng trong quý 2 đã tăng 21%, bù đắp phần nào sự sụt giảm liên tục trong nhu cầu mua tiền xu vàng. Điều này cho thấy vàng miếng vẫn rất được ưa chuộng. Các quỹ đầu tư vàng (ETF), tức là những quỹ mua vàng thật để làm tài sản đảm bảo, cũng đã chứng kiến lượng tiền đổ vào lớn nhất trong nửa đầu năm nay kể từ năm 2020.

Tuy nhiên, tiêu thụ vàng trang sức – vốn là phần lớn nhu cầu vàng vật chất – đã giảm 14%, xuống còn 341 tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020, thời điểm dịch bệnh bùng phát. Giá vàng hôm nay ở mức cao đã khiến nhiều người chần chừ khi mua sắm. Đặc biệt, nhu cầu mua trang sức ở Trung Quốc và Ấn Độ giảm mạnh, khiến tổng thị phần của hai quốc gia này lần đầu tiên trong 5 năm qua rơi xuống dưới 50%.

Các ngân hàng trung ương, một nguồn mua vàng lớn khác, cũng giảm mua vào 21% trong quý 2. Mặc dù vậy, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vẫn dự đoán xu hướng dài hạn của các ngân hàng trung ương là sẽ tiếp tục chuyển dịch từ tài sản của Mỹ sang vàng.

Về phía nguồn cung, hoạt động tái chế vàng đã tăng 4% trong quý 2. Tuy nhiên, dù giá vàng hôm nay đang ở mức cao kỷ lục, hoạt động tái chế vẫn còn khá trầm lắng. Điều này một phần là do người tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng đổi đồ trang sức cũ lấy đồ mới hoặc dùng chúng để thế chấp vay tiền thay vì bán đi.

WGC cũng đã điều chỉnh giảm ước tính về lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong năm nay, nhưng họ vẫn tin rằng các quỹ đầu tư vàng (ETF) còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong nửa cuối năm, dù lượng đầu tư cá nhân có thể sẽ giảm nhẹ.