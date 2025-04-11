An ninh trật tự Giả vờ góp vốn mua bán đất, người phụ nữ lừa bạn thân gần 1 tỷ đồng ĐNO - Vũ Thị Minh Xuân (SN 1979, phường An Khê) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sau khi lừa đảo chiếm đoạt của bạn thân gần 1 tỷ đồng.

Công an thi hành lệnh khởi tố, tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân. Ảnh: T.DUY

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp vốn mua bán đất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau, Xuân nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, nói rằng có cơ hội mua đất giá rẻ và rủ một người bạn thân góp vốn cùng đầu tư kiếm lời.

Tin tưởng bạn, nạn nhân này nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Xuân, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuân không thực hiện đặt cọc hay mua bán đất như cam kết, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

[VIDEO] - Công an Đà Nẵng bắt giữ Vũ Thị Minh Xuân để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: