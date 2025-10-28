Thứ Ba, 28/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Khởi sắc trở lại

PHỐ HỘI 28/10/2025 11:09

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt nhích lên sáng 28/10, hướng tới chuỗi phục hồi mới

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới

Giá dầu thế giới mở đầu tuần mới trong xu hướng phục hồi. Ghi nhận lúc 4h30 ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 66,07 USD/thùng, tăng 0,20%, tương đương 0,13 USD; còn dầu WTI giao dịch ở mức 61,57 USD/thùng, tăng 0,11%.

Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Khởi sắc trở lại

Theo Reuters, giới đầu tư tỏ ra lạc quan sau thông tin hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được “khung thỏa thuận đáng kể”, trong đó Mỹ tạm hoãn áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, còn Bắc Kinh sẽ giãn việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Diễn biến này giúp thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, đồng thời hỗ trợ giá dầu hồi phục sau nhiều phiên suy yếu.

Giá xăng dầu hôm nay tại Việt Nam

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay 28/10 tiếp tục được giữ ổn định sau kỳ điều hành gần nhất của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 ở mức 19.050 đồng/lít, giảm 176 đồng; xăng RON95-III ở mức 19.726 đồng/lít, giảm 177 đồng. Giá dầu diesel 0.05S còn 17.885 đồng/lít, dầu hỏa 18.115 đồng/lít, và dầu mazut 14.098 đồng/kg.

Liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong kỳ này, do giá thế giới biến động nhẹ. Mức chênh lệch giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng RON95 được giữ ổn định để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Thị trường phục hồi

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Thị trường phục hồi

Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dần hồi phục sau giai đoạn giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dần hồi phục sau giai đoạn giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: RON 95 tăng 174 đồng, dầu diesel "hạ cánh mềm"

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: RON 95 tăng 174 đồng, dầu diesel "hạ cánh mềm"

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Tiếp tục giảm

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/10: Rơi tự do 1,6% do lo ngại từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/10: Rơi tự do 1,6% do lo ngại từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Thị trường phục hồi

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Thị trường phục hồi

Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dần hồi phục sau giai đoạn giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dần hồi phục sau giai đoạn giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: RON 95 tăng 174 đồng, dầu diesel "hạ cánh mềm"

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: RON 95 tăng 174 đồng, dầu diesel "hạ cánh mềm"

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Tiếp tục giảm

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/10: Rơi tự do 1,6% do lo ngại từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/10: Rơi tự do 1,6% do lo ngại từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Khởi sắc trở lại

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO