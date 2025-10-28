Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Khởi sắc trở lại Giá dầu Brent và WTI đồng loạt nhích lên sáng 28/10, hướng tới chuỗi phục hồi mới

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới



Giá dầu thế giới mở đầu tuần mới trong xu hướng phục hồi. Ghi nhận lúc 4h30 ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 66,07 USD/thùng, tăng 0,20%, tương đương 0,13 USD; còn dầu WTI giao dịch ở mức 61,57 USD/thùng, tăng 0,11%.



Theo Reuters, giới đầu tư tỏ ra lạc quan sau thông tin hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được “khung thỏa thuận đáng kể”, trong đó Mỹ tạm hoãn áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, còn Bắc Kinh sẽ giãn việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Diễn biến này giúp thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, đồng thời hỗ trợ giá dầu hồi phục sau nhiều phiên suy yếu.

Giá xăng dầu hôm nay tại Việt Nam



Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay 28/10 tiếp tục được giữ ổn định sau kỳ điều hành gần nhất của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 ở mức 19.050 đồng/lít, giảm 176 đồng; xăng RON95-III ở mức 19.726 đồng/lít, giảm 177 đồng. Giá dầu diesel 0.05S còn 17.885 đồng/lít, dầu hỏa 18.115 đồng/lít, và dầu mazut 14.098 đồng/kg.



Liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong kỳ này, do giá thế giới biến động nhẹ. Mức chênh lệch giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng RON95 được giữ ổn định để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.