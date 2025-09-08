Thể thao Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025: Việt Nam và Thái Lan chạy đua ngôi đầu bảng Hôm nay 9/9, lượt trận thứ hai bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra trên sân Lạch Tray với hai cặp đấu: Campuchia - Thái Lan (16 giờ 30), Indonesia - Việt Nam (19 giờ 30). Sự chú ý ở lượt trận này dồn về màn trình diễn của Việt Nam và Thái Lan khi hai đội đang chạy đua đến ngôi đầu bảng, nhằm tạo ưu thế trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Sau khởi đầu ấn tượng trước Campuchia, cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam (bên phải) tiếp tục hướng đến chiến thắng đậm trước Indonesia để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Ảnh: VFF

Đua song mã

Đúng với dự đoán của giới chuyên môn, lợi thế ở bảng A đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sau lượt trận đầu tiên.

Sau khi Thái Lan gọi bằng chiến thắng 7-0 trước Indonesia, Việt Nam trả lời cũng bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Campuchia.

Điều này đồng nghĩa, nếu tiếp tục giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai, Việt Nam và Thái Lan cùng nhau giành quyền vào bán kết.

Tuy nhiên, để toan tính cho chặng đường dài và hướng đến đích là chức vô địch, vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A sẽ tạo nhiều ưu thế hơn khi gặp đội nhì bảng B ở bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ sau màn thị uy trước Campuchia.

Trước hết, dấu ấn thuộc về HLV Mai Đức Chung khi chọn cho đội đấu pháp hợp lý. Trước đối thủ chủ động phòng ngự số đông, các cô gái Việt Nam nhập cuộc nhanh, tổ chức liên tiếp những pha tấn công, đặc biệt ở hai cánh nhằm phát huy tốc độ của Trần Thị Duyên, Ngân Thị Vạn Sự.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện nhiều pha đập nhả, kiểm soát và triển khai bóng ăn ý.

Đáng mừng là 6 bàn thắng của đội đến từ 6 cầu thủ khác nhau là Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương và Thái Thị Thảo.

Có thể thấy, kinh nghiệm và bản lĩnh từng trải qua các đấu trường lớn, trong đó có sân chơi đẳng cấp thế giới đã được các học trò HLV Mai Đức Chung thể hiện.

Điều người hâm mộ chờ đợi là phong độ này sẽ được các cô gái Việt Nam duy trì đến những trận đấu khó hơn tại giải, trong đó có trận đối đầu “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan.

Đội tuyển nữ Thái Lan cũng không giấu tham vọng giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Chiến thắng 7-0 của đội bóng xứ chùa vàng trước Indonesia như lời thách thức các cô gái Việt Nam.

Đáng chú ý, Thái Lan dẫn trước 5 bàn trong hiệp 1 và sau khi đối phương có những cố gắng hơn ở đầu hiệp 2, họ ghi 2 bàn nữa chỉ trong vài phút để hoàn tất chiến thắng 7-0.

Cạnh tranh từng bàn thắng

Chiều tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều hướng đến chiến đậm trước Indonesia và Campuchia để tiếp tục cuộc đua giành ngôi đầu bảng trước khi hai đội đụng độ trực tiếp ở trận “chung kết bảng” ngày 12/8.

Bóng đá nữ Indonesia được đánh giá có bước tiến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, qua trận đấu ra quân gặp Thái Lan cho thấy, Indonesia chưa phải là đối trọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở thời điểm hiện tại.

Đội hình của đội bóng xứ vạn đảo mang sang Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đáng chú ý là Isa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu.

Điểm mạnh của các cầu thủ này là khả năng tranh chấp mạnh mẽ nhờ sở hữu thể hình và nền tảng thể lực tốt. Dù vậy, họ chưa tạo được dấu ấn trong khả năng phối hợp, kết nối với đồng đội để tạo nên lối chơi khởi sắc hơn.

Trận này, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất với những cầu thủ trụ cột đang có phong độ cao như: Kim Thanh, Thu Hương, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Hải Yến, Diễm My, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như.

HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ tập thể lực với tần suất dày và rèn khả năng tranh chấp tay đôi liên tục những ngày qua để sẵn sàng ra sân.

Muốn phá vỡ được hàng phòng ngự Indonesia và ghi nhiều bàn thắng, vai trò của hàng tiền vệ cần được phát huy.

Các cầu thủ được trao cơ hội cần thể hiện tốt khả năng cầm bóng, luân chuyển nhịp nhàng để kéo giãn hàng phòng ngự, mở ra không gian cho các tiền vệ dứt điểm tuyến hai.

Trên hàng công, các chân sút cũng cần tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam ra sân, nhiều khả năng đội tuyển nữ Thái Lan sẽ “dội cơn mưa gôn” vào lưới Campuchia. Campuchia dù theo đuổi lối chơi kiểm soát cùng một số cầu thủ có thể hình tốt, nhưng vẫn kém Thái Lan nhiều bậc về đẳng cấp.

Nhìn vào màn trình diễn trước Indonesia ở trận ra quân có thể thấy, người Thái đang sở hữu rất nhiều tài năng. Trong đó, Kanjanathat Phomsri, Madison Casteen và Janista Jinantuya đã tạo thành “tam tấu” xuất sắc trên hàng công, thách thức mọi đối thủ. Họ đóng góp 4/5 bàn thắng của Thái Lan trong hiệp 1.

Đáng chú ý, Pinyaphat Klinkai cho thấy sự trưởng thành vượt bậc so với tuổi 17 ở trung tâm hàng phòng ngự và còn ghi bàn thắng thứ 6 cho Thái Lan.

Nếu tiếp tục có chiến thắng đậm, Thái Lan sẽ “phả hơi nóng” buộc các cô gái Việt Nam phải chạy đua ghi thật nhiều bàn thắng.