Thứ Bảy, 23/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
An ninh trật tự

Giải cứu thành công thiếu nữ trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại Đà Nẵng

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG 23/08/2025 16:19

ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kịp thời phối hợp giải cứu một nạn nhân trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

z6936447023649_e4cbf578cac326cf9a2ce7bcf611c69d-1-(1).jpg
Lực lượng Cảnh sát hình sự ập vào địa điểm hẹn, giải cứu thiếu nữ khỏi các đối tượng mua bán người. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an tỉnh Gia Lai kịp thời giải cứu T.B.N. (SN 2012, trú tỉnh Gia Lai). N. là nạn nhân trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, N. bị một nhóm đối tượng dụ dỗ vay tiền với lãi suất cao, sau đó ép buộc làm tiếp viên và bị bán qua nhiều nơi để trục lợi bất chính. Gia đình nạn nhân bị các đối tượng gọi điện đòi tiền chuộc 60 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai kế hoạch phối hợp, giải cứu nạn nhân sau khi nhận tin báo từ Công an tỉnh Gia Lai.

Cảnh sát hình sự hướng dẫn người nhà nạn nhân hẹn các đối tượng tại một quán ăn trên đường Hùng Vương (phường Nam Phước, Đà Nẵng) để giao tiền chuộc. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 4 đối tượng liên quan, giải cứu an toàn cháu N. và bàn giao Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phụ nữ Đông Giang thi tuyên truyền phòng chống mua bán người

Phụ nữ Đông Giang thi tuyên truyền phòng chống mua bán người

Bị bắt sau hơn 10 năm trốn truy nã tội mua bán người

Bị bắt sau hơn 10 năm trốn truy nã tội mua bán người

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phụ nữ Đông Giang thi tuyên truyền phòng chống mua bán người

Phụ nữ Đông Giang thi tuyên truyền phòng chống mua bán người

Bị bắt sau hơn 10 năm trốn truy nã tội mua bán người

Bị bắt sau hơn 10 năm trốn truy nã tội mua bán người

Xem thêm An ninh trật tự
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      An ninh trật tự
      Giải cứu thành công thiếu nữ trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO