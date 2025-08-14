Chính quyền - đoàn thể Giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy UBND thành phố vừa ban hành công văn về giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong quá trình xét duyệt đơn xin nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đảm bảo đối tượng được giải quyết nghỉ việc phải đúng quy định và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chính sách, chế độ.

Nhóm đối tượng phải còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật...

Những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao phải thể hiện qua kết quả đánh giá trong 3 năm liên tục gần nhất.

Trường hợp sức khỏe không đảm bảo phải có hồ sơ bệnh án chứng minh...