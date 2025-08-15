Thể thao Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8 ĐNO - Từ ngày 17/8 tới tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) sẽ diễn ra Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025; giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức.

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2023 từng diễn ra tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam. Ảnh: Tường Vy

Thông tin từ ban tổ chức cho biết giải lần này có 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham gia, bao gồm Đà Nẵng, Bắc Ninh, Công An Nhân Dân, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quân Đội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang với hơn 260 vận động viên.

Các vận động viên tranh tài 57 bộ huy chương ở các nội dung Taolu (quyền) tranh 38 bộ huy chương với các nội dung Trường quyền; Đao thuật; Kiếm thuật; Côn thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn; Thái cực quyền; Thái cực kiếm; Thái cực quạt; Quyền quy định 27 thức Dương gia; Kiếm quy định 33 thức Dương gia; Quyền quy định 42 thức Trần gia; Kiếm quy định 25 thức Trần gia; Thái cực quyền 24 thức (lứa tuổi từ 50 đến 65); Thái cực kiếm 32 thức (lứa tuổi từ 50 đến 65); Thái cực quạt (lứa tuổi từ 50 đến 65); Đối luyện.

Nội dung Sanda (đối kháng), tranh 19 bộ huy chương với 11 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ từ 45kg đến 75kg.

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tổ chức giải lần này là cơ sở cho các vận động viên tiếp cận thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu; và đây cũng là dịp để cục đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Wushu của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

Đồng thời qua đó phát hiện, tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tập luyện tham gia thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan và các giải Wushu quốc tế trong thời gian tới.

Đà Nẵng đăng cai giải lần này nhằm giới thiệu đến các đoàn vận động viên, người hâm mộ môn Wushu đến với thành phố để hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng và có điều kiện tham quan, nghiên cứu, du lịch khám phá vùng đất, con người xứ Quảng.