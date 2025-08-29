Thứ Sáu, 29/8/2025
Giảm 10% giá vé tàu hỏa cho sinh viên nhập học

GIA MINH 29/08/2025 06:45

Ngày 26/8, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, sẽ giảm 10% giá vé tàu hỏa cho sinh viên mới nhập học. Chính sách này áp dụng cho sinh viên, học viên và người thân đi cùng để nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mùa thi 2025.

Cụ thể, mỗi sinh viên, học viên sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân đi cùng. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/10/2025.

Để mua vé tàu giảm giá, sinh viên, học viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của đường sắt. Khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.

Hiện, trên tuyến Bắc - Nam chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống nhất, phía Nam chạy đôi tàu Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, đôi tàu Sài Gòn - Phan Thiết. Khu vực phía Bắc, hằng ngày chạy đôi tàu Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào.

