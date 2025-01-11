Tài chính - Thị trường Giảm lãi suất cho vay, đẩy vốn vào sản xuất cuối năm Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đang giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn, qua đó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh cho vay, đẩy vốn vào sản xuất, kinh doanh cuối năm. Ảnh: QUANG VIỆT

Giảm lãi suất cho vay

Hàng loạt ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đang triển khai các gói vay với lãi suất thấp.

BIDV áp dụng lãi suất 5,5%/năm cố định trong 3 năm, thời gian vay đến 40 năm, đặc biệt không phải trả gốc trong 5 năm đầu với khoản vay đến 5 tỷ đồng. VietinBank triển khai ưu đãi lãi suất từ 5,6%/năm cho khách hàng 20-35 tuổi. Vietcombank áp dụng lãi suất khởi điểm chỉ 3,99%/năm dành riêng cho khách hàng trên 35 tuổi.

Theo ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Agribank chi nhánh Quảng Nam, tổ chức tín dụng thời gian qua đã triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Quảng Nam cho biết, ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, hạ lãi suất cho vay, thông tin rộng rãi lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cuối năm.

Theo ghi nhận, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức hơn 6,5%/năm (giảm gần 0,5%/năm so với cuối năm 2024).

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã giảm mạnh trong các năm trước, cụ thể: so với năm 2024 giảm 1,24%/năm, so với năm 2023 giảm 1,1%/năm.

Với nỗ lực điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng thương mại, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong những tháng cuối năm, góp phần hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, mặt bằng lãi suất cho vay giảm là tín hiệu tích cực. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành kịp thời, hiệu quả lãi suất cho vay trên thị trường tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cán bộ tín dụng của Vietcombank chi nhánh Quảng Nam tư vấn giúp khách hàng tiếp cận vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh cuối năm. Ảnh: QUANG VIỆT

Đẩy vốn vào nền kinh tế

Giám đốc một công ty may mặc trên địa bàn phường Bàn Thạch cho biết, cuối năm, dịp Tết là mùa vụ chính nên doanh nghiệp dồn sức cho sản xuất kinh doanh. Ngoài thị trường trong nước, doanh nghiệp đã xúc tiến thương mại với một công ty ở Đài Loan nên sẽ mở rộng quy mô sản xuất từ nay đến cuối năm. Rất may là ông Giang đã tiếp cận được khoản vay lớn dài hạn của một tổ chức tín dụng trên địa bàn.

“Tiếp cận vốn của ngân hàng thương mại là điều kiện cần để đầu tư kinh tế. Do chưa phải trả nợ gốc nên tôi sẽ đầu tư dây chuyền may mặc mới, cải tiến công nghệ để tăng năng suất làm việc, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa để có doanh thu ổn định”, ông Giang nói.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến hết tháng 9 đạt xấp xỉ 429.000 tỷ đồng (tăng 19,47% so với đầu năm 2025). Đây là con số rất đáng mừng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2025 đạt 16%.

Đặc biệt, dư nợ cho vay thương mại, dịch vụ lên đến hơn 312.000 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm 2025). Các lĩnh vực cho vay nông nghiệp, công nghiệp đều tăng trưởng gần 9% so với đầu năm.

Các lĩnh vực cho vay ưu tiên với lãi suất ưu đãi được các ngân hàng rót vốn.

Cho vay nông nghiệp nông thôn có dư nợ gần 50.000 tỷ đồng (tăng hơn 9% so với đầu năm 2025); cho vay xuất khẩu đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng 3,17% so với đầu năm); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 87.000 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm). Cùng với đó, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt mức khá và kỳ vọng tăng mạnh thời gian tới.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo đi đôi với tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngân hàng thương mại trên địa bàn cần cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực cho vay ưu tiên; tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn sau bão.

Các đơn vị tăng cường triển khai hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đặc biệt, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ lãi suất cho vay, đẩy tín dụng, tạo động lực tăng trưởng khá cho nền kinh tế.