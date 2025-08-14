Giáo dục - Việc làm Giáo dục nghệ thuật qua những trải nghiệm Chạm, nghe, nhìn và cảm nhận trực tiếp trở thành cách giáo dục nghệ thuật giàu sức thuyết phục mà các bảo tàng đang vận hành.

Thiếu nhi tương tác trong hoạt động “Hội chợ mùa hè” do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: B.T.ĐN

Tại Đà Nẵng, các bảo tàng với không gian trưng bày sống động cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khiến không gian bảo tàng trở thành “phòng học mở” cho nhiều lứa tuổi.

“Phòng học mở”

Liên tục các hoạt động triển lãm và trải nghiệm được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức trong nhiều năm trở lại đây, đưa địa chỉ này trở thành một trong những nơi phải đến của Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nói, bên cạnh góp phần khuyến khích, động viên tinh thần sáng tác và niềm đam mê nghệ thuật của các nghệ sĩ, thúc đẩy sự phát triển của phong trào mỹ thuật tại Đà Nẵng và khu vực với các triển lãm như “Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2023”, “Chiếc cầu - Bridge”, “Năng”, “Tranh dân gian Việt Nam”, thì bảo tàng chú ý đến đối tượng khách tiềm năng là học sinh, sinh viên.

Đó chính là lý do bảo tàng tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp theo từng chuyên đề của các triển lãm.

Cụ thể, trong triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam”, bảo tàng tổ chức trải nghiệm dành cho khách tham quan, trẻ em in tranh dân gian Đông Hồ.

Hay mới đây, trong trưng bày chuyên đề “Các tác phẩm đồ họa của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng’”, bảo tàng cũng tổ chức song song chương trình trải nghiệm “Ngày hội sắc màu” với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc như ký họa chân dung, viết thư pháp mời các họa sĩ, nghệ nhân thư pháp trẻ của Đà Nẵng thực hiện.

Cạnh đó, các hoạt động vẽ tranh màu bột, sáp dầu, khắc và in tranh đồ họa do cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng hướng dẫn đã thu hút các bạn trẻ, thiếu nhi, phụ huynh tham gia và tạo nên nhiều sản phẩm mỹ thuật đầy sáng tạo.

Không chỉ đứng ngắm tranh, các em được thử phối màu, cầm cọ, tạo nên những bức vẽ mang dấu ấn riêng. Theo đó, trong mỗi buổi trải nghiệm đã thu hút hợn 100 khách tham gia tương tác.

Mới đây nhất, tại Bảo tàng Đà Nẵng, chương trình “Hội chợ mùa hè” thu hút gần 300 thiếu nhi đăng ký tham gia trải nghiệm các hoạt động.

Đây cũng là chương trình điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Nghe vẻ nghe ve - vui hè bảo tàng” diễn ra xuyên suốt mùa hè tại Bảo tàng Đà Nẵng, được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần giáo dục và động viên thiếu nhi trước khi bước vào năm học mới.

Chìa khóa kết nối

Giáo dục nghệ thuật không chỉ gói gọn trong hội họa, mà còn nằm ở việc nuôi dưỡng cảm quan thẩm mỹ qua di sản và lịch sử.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các em nhỏ tận mắt thấy tượng thần Shiva, Apsara hay phù điêu từ thế kỷ 7 và các em không chỉ học về đường nét và hoa văn, mà còn được tiếp cận với nền nghệ thuật đã tồn tại hàng nghìn năm.

Các chuyên gia giáo dục bảo tàng cho rằng, trải nghiệm tương tác là “chìa khóa” để biến bảo tàng từ nơi trưng bày tĩnh lặng thành không gian sống động. Trẻ em dễ nhớ hơn khi được làm, thay vì chỉ nghe hoặc đọc.

Ông Trần Đức, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quảng Nam cho biết, liên tục những hoạt động trải nghiệm và tìm hiểu làng nghề truyền thống xứ Quảng, bản sắc ẩm thực vùng miền... được Bảo tàng Quảng Nam tổ chức.

Các hoạt động trải nghiệm vừa tạo hứng thú, vừa kích thích trí tò mò, đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ em, bên cạnh việc khơi gợi hứng thú khi đến với không gian bảo tàng của trẻ.

Bà Adila Laidi Hanieh, Giám đốc Bảo tàng Palestinian, người được nước Pháp trao tặng Huân chương Quốc gia danh dự (National Order of Merit) - hạng Hiệp sĩ với việc ghi nhận công sức trong việc quảng bá và bảo tồn văn hóa Palestine, tăng cường tính dân chủ trong điều kiện khó khăn và thúc đẩy hợp tác với các bảo tàng Pháp.

Bà đã phát triển bảo tàng trở thành trung tâm học thuật, tăng gấp đôi lượng hiện vật, đặc biệt dẫn dắt chương trình tương tác số hóa trong đại dịch - mở trang web giáo dục liên quan đến di sản số cho trẻ em.

Đây cũng là điển hình để các bảo tàng trên thế giới nhận chân và tái định vị vai trò và sức ảnh hưởng của mình.

Tại tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển lãm chuyên đề tài các bảo tàng mỹ thuật ở Việt Nam” tổ chức hồi đầu tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia nhìn nhận, Đà Nẵng sở hữu nhiều bảo tàng với nội dung đa dạng, từ nghệ thuật, lịch sử, đến chuyên đề.

Và Đà Nẵng có tiềm năng xây dựng mạng lưới “bảo tàng mở” dành cho giáo dục nghệ thuật.

Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho rằng, việc kết hợp các bảo tàng với trường học, tổ chức workshop nghệ thuật định kỳ, hay thiết kế tour bảo tàng dành riêng cho lứa tuổi tiểu học và THCS sẽ giúp nâng tầm vai trò của bảo tàng trong giáo dục.

Không ít bảo tàng trên thế giới đã chứng minh hiệu quả của các hoạt động tương tác trong bảo tàng với khán giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi, học sinh, khi họ trở thành những “người khám phá” hơn là “khán giả thụ động”...