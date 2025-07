Xã hội Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong vận hành chính quyền 2 cấp ĐNO - Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc sau sáp nhập chính quyền 2 cấp.

Đoàn công tác đến kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc biển tại Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố dẫn đầu đến kiểm tra và nắm tình hình tại các đồn biên phòng, đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng và Hải đội Biên phòng 2, nhằm đánh giá hiệu quả công tác sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Trần Tiến Hiền biểu dương những kết quả nổi bật trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, nhiều mô hình phối hợp giữa Bội đội Biên phòng và các lực lượng, như Công an, Hải quan trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự khu vực biển, cảng đang cho thấy hiệu quả rõ nét, góp phần gìn giữ bình yên và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành để định hướng phát triển kinh tế đi đôi với quốc phòng, xây dựng vùng biên giới biển vững chắc. Cần chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào hướng về biên giới biển, hoạt động hỗ trợ nhân dân nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Đại tá Trần Tiến Hiền yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu nạn trên biển; duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.