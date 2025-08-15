Đời sống Gõ cửa từng nhà làm căn cước công dân Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, công an các xã, phường huy động tối đa nhân lực cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip ở miền núi, kích hoạt định danh điện tử, hiện đại hóa quản lý dân cư.

Công an xã Tiên Phước gõ cửa từng nhà làm CCCD cho người dân. Ảnh: K.H

Nỗ lực làm CCCD ở xã miền núi

Tiên Phước là xã miền núi có địa bàn rộng, địa hình đồi núi, giao thông khó khăn khiến người dân khó tiếp cận dịch vụ hành chính, nhất là thủ tục cấp CCCD.

Trung tá Vũ Ngọc Sang, Phó Trưởng Công an xã Tiên Phước cho hay, nhằm bảo đảm người dân đều được cấp CCCD, Công an xã Tiên Phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở, đơn vị tổ chức các đội lưu động đến tận nhà dân, ưu tiên phục vụ người già yếu, người khuyết tật, hộ khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, tích hợp các loại giấy tờ để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Hiện trung bình mỗi ngày, Công an xã Tiên Phước tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử mức 2. Từ ngày 1/7, thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, đơn vị đã thu nhận hồ sơ cho 725 công dân và kích hoạt định danh điện tử cho 515 công dân.

Thượng tá Trần Chí Cường, Trưởng Công an xã Tiên Phước cho biết, ở miền núi, do điều kiện đi lại khó khăn nên tỷ lệ người dân tự đến làm CCCD chưa cao. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải thành thạo mọi khâu từ lấy dấu vân tay, chụp ảnh đến nhập dữ liệu, đồng thời bố trí lực lượng hợp lý để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Trong khi đó, tại xã Sơn Cẩm Hà, do chưa có phương tiện và trang thiết bị để cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử mức 2, người dân gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục, bởi phải di chuyển sang xã Tiên Phước. Để giúp người dân thuận tiện đi lại, Công an xã đang rà soát, thống kê danh sách người già, người khuyết tật… để tổ chức đưa đón đến trụ sở Công an xã Tiên Phước làm thủ tục cấp CCCD.

Tăng ca đêm phục vụ người dân

Phường Liên Chiểu được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Hòa Khánh Bắc và phần còn lại của xã Hòa Liên. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Công an phường đã thể hiện tinh thần phục vụ người dân bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhân văn.

Ngoài khung giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút), đơn vị còn bố trí tăng ca buổi tối, bắt đầu từ 19 giờ đến khi giải quyết xong nhu cầu của người dân. Không chỉ phục vụ tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ còn xuống khu dân cư để làm thủ tục cấp CCCD cho những trường hợp bận rộn cả ngày, không thể đến vào giờ hành chính.

Chị Đặng Thanh Hương (tổ 39) chia sẻ: “Tôi làm công nhân nên rất khó sắp xếp thời gian đến trụ sở vào giờ hành chính. Việc Công an phường xuống tận nơi hỗ trợ làm CCCD cho người dân là giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế, giúp chúng tôi thuận tiện hơn”.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu cho biết, từ ngày 1/7, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, lần đầu cấp CCCD cho công dân dưới 14 tuổi, giúp giảm giấy tờ và tạo thuận tiện cho người dân. Dù khối lượng công việc tăng, Công an phường vẫn nỗ lực phục vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, lực lượng công an luôn phục vụ mọi công dân, không phân biệt hộ khẩu địa phương hay nơi khác.

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an phường Liên Chiểu đã cấp 2.500 CCCD và định danh điện tử cho 1.200 trường hợp.

“Từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, phục vụ tăng ca đến khi hoàn thành công việc, đến việc bố trí cán bộ hợp lý và tuyên truyền sâu rộng, tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất là mang lại sự hài lòng cho người dân. Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” không chỉ nằm ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, lan tỏa trong từng việc làm của cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh nói.