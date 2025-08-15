Nông nghiệp - Nông thôn Gỡ vướng, đẩy nhanh triển khai dự án chăn nuôi heo an toàn sinh học tại xã Quế Phước

ĐNO - Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm việc với xã Quế Phước và Công ty CP An cư Đức Phú về triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo giống. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ông Đỗ Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP An cư Đức Phú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ông Đỗ Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP An cư Đức Phú, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục liên quan đầu tư dự án trang trại sản xuất heo giống theo mô hình kinh tế tuần hoàn trên tổng diện tích 50ha tại thôn Phước Hội, xã Quế Phước.

Trang trại được thiết kế khép kín, vận hành theo quy trình chăn nuôi tiêu chuẩn VietGAP. Dự án với quy mô 2 khu nuôi heo nái sinh sản (mỗi khu quy mô 5.000 con heo giống).

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 470 tỷ đồng, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 1204 và 1205 vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, dự án vướng mắc liên quan đến công tác cắm mốc ranh giới và trích đo địa chính đối với 19 hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Ông Đức kiến nghị lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục pháp lý, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Theo đánh giá của các sở, ngành thành phố, đây là dự án chăn nuôi quy mô lớn, theo hướng an toàn sinh học. Do đó, thủ tục đầu tư, việc triển khai và đưa vào vận hành dự án cần được thực hiện chặt chẽ, thẩm định kỹ lưỡng.

Đoàn công tác thành phố khảo sát địa điểm đầu tư nuôi heo an toàn sinh học của Công ty CP An cư Đức Phú. Ảnh: QUANG VIỆT

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Công ty CP An cư Đức Phú triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500; đồng thời khảo sát, triển khai sớm việc đánh giá tác động môi trường và phần diện tích liên quan đến đất rừng, đấu nối với trục giao thông đường Trường Sơn Đông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, phê duyệt đánh giá tác động môi trường; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Quế Phước sớm triển khai phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân trong vùng dự án.

Phía doanh nghiệp cần cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, triển khai dự án và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.