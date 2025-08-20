Thông tin doanh nghiệp Gợi ý list khách sạn Đà Nẵng gần biển, view đẹp cùng Traveloka Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp, những cây cầu biểu tượng hay ẩm thực đa dạng, mà còn là điểm đến lý tưởng cho mọi kỳ nghỉ. Một trong những yếu tố khiến thành phố này thêm cuốn hút chính là hệ thống khách sạn phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu từ bình dân đến cao cấp. Để tìm khách sạn gần biển, giá hợp lý và chất lượng tốt, hãy khám phá ngay danh sách những khu nghỉ dưỡng được đánh giá cao trên Traveloka.

Đà Nẵng - Địa điểm du lịch được du khách yêu thích

Đà Nẵng được mệnh danh là “Thành phố đáng sống” không chỉ bởi môi trường trong lành, đường phố sạch đẹp mà còn bởi nhịp sống năng động, thân thiện. Thành phố nằm ở vị trí trung tâm, thuận tiện kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, Huế, Bà Nà Hills.

Nổi bật nhất là biển Mỹ Khê - một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh theo Forbes, trải dài với cát trắng mịn và làn nước xanh trong. Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí như lặn ngắm san hô, chèo SUP, tham gia tour khám phá bán đảo Sơn Trà hay thưởng thức hải sản tươi ngon. Đặc biệt, chi phí du lịch tại Đà Nẵng nhìn chung hợp lý, đặc biệt là giá phòng khách sạn vẫn rất cạnh tranh ngay cả ở vị trí gần biển.

Đà Nẵng sở hữu bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp.

5 khách sạn Đà Nẵng gần biển, view đẹp

Nếu bạn chưa biết ở đâu, tham khảo ngay 5 khách sạn Đà Nẵng gần biển, giá mềm, view đẹp cùng Traveloka:

Davue Hotel Da Nang

Davue Hotel Da Nang nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, chỉ mất vài phút đi bộ để ra biển Mỹ Khê. Khách sạn có thiết kế hiện đại, phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi cơ bản như máy lạnh, tivi, tủ lạnh mini và wifi miễn phí.

Dù có mức giá hợp lý, Davue vẫn mang đến không gian sạch sẽ, thoải mái và dịch vụ lễ tân 24/7. Đây là lựa chọn phù hợp cho du khách trẻ hoặc cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ tiết kiệm nhưng vẫn thuận tiện di chuyển.

Raon Danang Beach Hotel

Nằm cách biển Mỹ Khê chưa đến 200m, Raon Danang Beach Hotel thu hút du khách nhờ phong cách trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Các phòng nghỉ sáng sủa, nhiều phòng có cửa sổ hoặc ban công hướng biển, tạo cảm giác thoáng đãng.

Khách sạn còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy, đặt tour tham quan và đưa đón sân bay, giúp chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn. Điểm nổi bật của Raon là giá phòng khá cạnh tranh so với các khách sạn cùng khu vực.

Hồ bơi trên tầng thượng có view nhìn ra biển.

Sea Phoenix Hotel Danang

Sea Phoenix Hotel Danang là một trong những khách sạn tầm trung được yêu thích gần biển Mỹ Khê. Điểm nhấn là hồ bơi trên sân thượng, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa ngắm toàn cảnh thành phố và bờ biển.

Các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm minibar, ấm đun nước, máy sấy tóc. Nhà hàng trong khách sạn phục vụ cả món Việt và món Âu, thích hợp cho nhiều khẩu vị. Với mức giá hợp lý, đây là điểm lưu trú phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn.

Zenta Beach View Hotel

Nếu du khách muốn tìm một khách sạn giá rẻ nhưng vẫn có tầm nhìn hướng biển, Zenta Beach View Hotel là lựa chọn đáng cân nhắc. Từ khách sạn, du khách chỉ cần băng qua đường là đã chạm chân vào bãi cát trắng mịn của biển Mỹ Khê.

Phòng nghỉ tại Zenta được thiết kế ấm cúng, trang bị đầy đủ tiện nghi cơ bản để mang lại sự thoải mái cho du khách. Một số phòng còn có ban công riêng, lý tưởng để ngắm bình minh rực rỡ hay hoàng hôn lãng mạn bên biển. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên nổi tiếng thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, giúp kỳ nghỉ của bạn thêm trọn vẹn.

Horizon Front Beach Hotel Danang

Horizon Front Beach Hotel Danang sở hữu vị trí đắc địa ngay sát biển, mang đến trải nghiệm “ngủ dậy là thấy biển” cho du khách. Dù có mức giá phải chăng, khách sạn vẫn chú trọng duy trì phòng ốc sạch sẽ, trang thiết bị đầy đủ và dịch vụ chuyên nghiệp.

Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 10-15 phút để di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng như cầu Rồng, chợ Hàn hay bán đảo Sơn Trà. Với vị trí thuận lợi, tiện nghi đảm bảo và chi phí hợp lý, Horizon Front Beach Hotel là lựa chọn phù hợp cho cả khách du lịch tự túc lẫn các gia đình nhỏ.

Lưu ý để đặt được phòng khách sạn ưng ý

Khi lựa chọn khách sạn Đà Nẵng gần biển , ngoài yếu tố giá cả, khách hàng nên xem xét thêm các tiêu chí như khoảng cách thực tế tới biển, chất lượng phòng, dịch vụ đi kèm và đánh giá từ khách đã lưu trú. Một mẹo hữu ích là đặt phòng trước từ 2-4 tuần để có giá tốt, nhất là vào mùa cao điểm du lịch.

Để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, hãy đặt phòng qua những nền tảng uy tín như Traveloka. Ứng dụng cho phép khách hàng lọc kết quả theo vị trí, mức giá, tiện nghi hoặc khoảng cách tới biển Mỹ Khê. Ngoài ra, ứng dụng thường xuyên có ưu đãi, mã giảm giá và hỗ trợ khách hàng 24/7, giúp bạn yên tâm hơn trong suốt chuyến đi.