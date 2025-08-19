Thứ Ba, 19/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thông tin doanh nghiệp

GREENDO chung tay xây dựng tương lai xanh của Đà Nẵng

TỐ QUYÊN 19/08/2025 16:24

Ngày nay, quản lý rác thải hiệu quả là nền tảng để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. GREENDO đồng hành cùng thành phố, mang đến giải pháp thùng rác tiên tiến, bền vững và phù hợp thực tiễn.

806-202508191529291.jpeg

GREENDO đng hành cùng đô th sch và bn vng

Công ty cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực quản lý rác thải, với các dòng thùng rác nhựa và thùng rác composite chất lượng cao, phù hợp nhiều không gian đô thị như công viên, khu dân cư, trường học, bệnh viện, bãi biển và khu công nghiệp.

Thùng rác nhựa được sản xuất từ nhựa nguyên sinh HDPE hoặc PP, có khả năng chịu lực, chống tia UV, không bay màu khi sử dụng ngoài trời. Thiết kế nhẹ, bền, dễ vệ sinh, với các dung tích phổ biến từ 60L đến 1100L, nắp kín ngăn mùi, bánh xe di chuyển linh hoạt và nhiều mẫu có tính năng phân loại rác.

Thùng rác composite làm từ vật liệu FRP siêu bền, kháng hóa chất, chống cháy, không biến dạng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dung tích linh hoạt từ 60L đến 660L, nhiều mẫu có đế đá vững chắc, thùng treo hoặc thiết kế hình thú độc đáo, phù hợp cho các khu vực công cộng có yêu cầu cao về độ bền và thẩm mỹ.

GREENDO chú trọng tính ứng dụng, độ bền và hiệu quả vận hành, mang đến giải pháp thu gom rác tối ưu, bền vững và thân thiện với môi trường.

806-202508191529292.jpeg

So sánh đc tính ca thùng rác nha và composite

So sánh giữa thùng rác nhựa và thùng rác composite để người dùng dễ chọn theo nhu cầu sử dụng.

Đc tính
Thùng rác nha
Thùng rác composite
Chất liệu
Nhựa HDPE/PP nguyên sinh
Composite (FRP)
Độ bền
Cao, chịu va đập
Rất cao, siêu bền
Kháng hóa chất
Tốt, chịu axit/kiềm thông thường
Cực cao, kháng hóa chất nồng độ cao
Chống cháy
Không
Có khả năng chống cháy
Chịu thời tiết
Tốt, chống UV
Rất tốt, chịu khắc nghiệt
Tính thẩm mỹ
Đa dạng màu sắc, dễ tạo hình
Bề mặt nhẵn bóng, màu sắc đa dạng, có thể tạo hình đặc biệt (hình con thú)
Ứng dụng
Khu dân cư, trường học, văn phòng nhỏ, công viên mini, khu vực ít rác thải
Công viên, bãi biển, khu công nghiệp, bệnh viện, nơi công cộng yêu cầu độ bền cao, khu vực rác đặc thù
Khả năng chứa rác đặc thù
Rác sinh hoạt, rác tái chế
Rác sinh hoạt, công nghiệp, y tế, độc hại
806-202508191529303.jpeg

Các dung tích thùng rác ph biến và ng dng ti Đà Nng

Để lựa chọn loại thùng rác phù hợp với từng khu vực tại Đà Nẵng, cần cân nhắc đến dung tích, kích thước và đặc điểm môi trường sử dụng. Dưới đây là các loại thùng rác phổ biến cùng ứng dụng tương ứng:

Dung tích (Lít)
Kích thưc (dài x rng x cao)
ng dng
60L
470 x 420 x 645 mm
Hộ gia đình, văn phòng nhỏ, lớp học, công viên mini, khu vực ít rác thải.
120L
550 x 470 x 930 mm
Khu dân cư, trường học, bệnh viện, đường phố nhỏ, khu vực công cộng vừa.
240L
730 x 580 x 1080 mm
Khu chung cư, chợ, trung tâm thương mại, đường phố chính, khu công nghiệp vừa.
660L
1220 x 780 x 1375 mm
Khu công nghiệp lớn, khu du lịch, bãi biển, bệnh viện lớn, khu vực tập trung đông người.
1100L
1360 x 1060 x 1370 mm
Điểm tập kết rác lớn, khu công nghiệp, khu vực thu gom rác tập trung.
806-202508191529304.jpeg

Sc mnh ct lõi làm nên thương hiu GREENDO

GREENDO tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp quản lý rác thải đô thị với sản phẩm chất lượng, bền bỉ, dễ ứng dụng và dịch vụ hậu mãi đồng hành lâu dài.

Một số điểm mạnh nổi bật của công ty:

- Thiết kế theo từng khu vực sử dụng: Tùy chỉnh mẫu mã phù hợp với công viên, bãi biển, trường học, khu công nghiệp… tăng hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ cảnh quan.

- Chất liệu nhựa nguyên sinh 100% có phụ gia UV: Chống tia cực tím, không bạc màu, chịu thời tiết khắc nghiệt phù hợp khí hậu Đà Nẵng.

- Quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt: Áp dụng 3 bước kiểm tra trước – trong – sau sản xuất, đảm bảo độ bền, an toàn và tính đồng nhất cao.

- Tích hợp yếu tố giáo dục môi trường: Thiết kế hình con thú, biểu tượng hướng dẫn sinh động, nâng cao ý thức phân loại rác ngay tại nguồn.

- Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp: Bảo trì định kỳ, tái sơn, thay linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật – cam kết đồng hành cùng khách hàng dài hạn.

- Tối ưu ngân sách công: Tuổi thọ sản phẩm cao giúp giảm chi phí thay mới, bảo trì hiệu quả kinh tế vượt trội so với các sản phẩm thông thường.

806-202508191529305.jpeg

GREENDO và tương lai xanh ca Đà Nng

Giải pháp thùng rác chất lượng cao nâng cao ý thức cộng đồng và mỹ quan đô thị Đà Nẵng. Thùng rác đầy đủ, dễ tiếp cận, thẩm mỹ khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi, góp phần giữ gìn không gian sống trong lành, văn minh.

GREENDO là một phần của giải pháp bền vững. Việc cung cấp thùng rác hỗ trợ phân loại rác tại nguồn thúc đẩy tái chế, giảm rác chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên. Hoạt động này đồng điệu với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Tầm nhìn của GREENDO là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu "siêu đô thị" xanh, sạch, đẹp. Thương hiệu cam kết nghiên cứu, phát triển giải pháp mới, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng bền vững của thành phố.

GREENDO luôn kêu gi cng đng cùng hành đng vì mt Đà Nng xanh, sch, đp – bt đu t vic b rác đúng nơi và chn gii pháp x lý rác hiu qu. Chúng tôi cam kết tiếp tc đng hành cùng thành ph, cung cp sn phm cht lưng và gii pháp bn vng, góp phn nâng cao din mo đô th và bo v môi trưng lâu dài.

Liên h vi chúng tôi qua:

Công ty TNHH Thiết Bị Greendo

Hotline: 0934.794.985

Website: https://greendo.vn/

Email: thietbigreendo@gmail.com

Trụ sở chính: K76/1 Phan Bôi, phường An Hải, TP. Đà Nẵng

Chi nhánh 1: 697 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: 585 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội

Bài liên quan
Đọc tiếp
Túi lưới tái chế truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Túi lưới tái chế truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Giải pháp xanh từ thùng rác thông minh

Giải pháp xanh từ thùng rác thông minh

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Túi lưới tái chế truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Túi lưới tái chế truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Giải pháp xanh từ thùng rác thông minh

Giải pháp xanh từ thùng rác thông minh

Xem thêm Thông tin doanh nghiệp
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thông tin doanh nghiệp
      GREENDO chung tay xây dựng tương lai xanh của Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO