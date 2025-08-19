Thông tin doanh nghiệp GREENDO chung tay xây dựng tương lai xanh của Đà Nẵng Ngày nay, quản lý rác thải hiệu quả là nền tảng để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. GREENDO đồng hành cùng thành phố, mang đến giải pháp thùng rác tiên tiến, bền vững và phù hợp thực tiễn.

GREENDO đồng hành cùng đô thị sạch và bền vững

Công ty cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực quản lý rác thải, với các dòng thùng rác nhựa và thùng rác composite chất lượng cao, phù hợp nhiều không gian đô thị như công viên, khu dân cư, trường học, bệnh viện, bãi biển và khu công nghiệp.

Thùng rác nhựa được sản xuất từ nhựa nguyên sinh HDPE hoặc PP, có khả năng chịu lực, chống tia UV, không bay màu khi sử dụng ngoài trời. Thiết kế nhẹ, bền, dễ vệ sinh, với các dung tích phổ biến từ 60L đến 1100L, nắp kín ngăn mùi, bánh xe di chuyển linh hoạt và nhiều mẫu có tính năng phân loại rác.

Thùng rác composite làm từ vật liệu FRP siêu bền, kháng hóa chất, chống cháy, không biến dạng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dung tích linh hoạt từ 60L đến 660L, nhiều mẫu có đế đá vững chắc, thùng treo hoặc thiết kế hình thú độc đáo, phù hợp cho các khu vực công cộng có yêu cầu cao về độ bền và thẩm mỹ.

GREENDO chú trọng tính ứng dụng, độ bền và hiệu quả vận hành, mang đến giải pháp thu gom rác tối ưu, bền vững và thân thiện với môi trường.

So sánh đặc tính của thùng rác nhựa và composite

So sánh giữa thùng rác nhựa và thùng rác composite để người dùng dễ chọn theo nhu cầu sử dụng.

Đặc tính

Thùng rác nhựa

Thùng rác composite

Chất liệu

Nhựa HDPE/PP nguyên sinh

Composite (FRP)

Độ bền

Cao, chịu va đập

Rất cao, siêu bền

Kháng hóa chất

Tốt, chịu axit/kiềm thông thường

Cực cao, kháng hóa chất nồng độ cao

Chống cháy

Không

Có khả năng chống cháy

Chịu thời tiết

Tốt, chống UV

Rất tốt, chịu khắc nghiệt

Tính thẩm mỹ

Đa dạng màu sắc, dễ tạo hình

Bề mặt nhẵn bóng, màu sắc đa dạng, có thể tạo hình đặc biệt (hình con thú)

Ứng dụng

Khu dân cư, trường học, văn phòng nhỏ, công viên mini, khu vực ít rác thải

Công viên, bãi biển, khu công nghiệp, bệnh viện, nơi công cộng yêu cầu độ bền cao, khu vực rác đặc thù

Khả năng chứa rác đặc thù

Rác sinh hoạt, rác tái chế

Rác sinh hoạt, công nghiệp, y tế, độc hại



Các dung tích thùng rác phổ biến và ứng dụng tại Đà Nẵng

Để lựa chọn loại thùng rác phù hợp với từng khu vực tại Đà Nẵng, cần cân nhắc đến dung tích, kích thước và đặc điểm môi trường sử dụng. Dưới đây là các loại thùng rác phổ biến cùng ứng dụng tương ứng:

Dung tích (Lít)

Kích thước (dài x rộng x cao)

Ứng dụng

60L

470 x 420 x 645 mm

Hộ gia đình, văn phòng nhỏ, lớp học, công viên mini, khu vực ít rác thải.

120L

550 x 470 x 930 mm

Khu dân cư, trường học, bệnh viện, đường phố nhỏ, khu vực công cộng vừa.

240L

730 x 580 x 1080 mm

Khu chung cư, chợ, trung tâm thương mại, đường phố chính, khu công nghiệp vừa.

660L

1220 x 780 x 1375 mm

Khu công nghiệp lớn, khu du lịch, bãi biển, bệnh viện lớn, khu vực tập trung đông người.

1100L

1360 x 1060 x 1370 mm

Điểm tập kết rác lớn, khu công nghiệp, khu vực thu gom rác tập trung.



Sức mạnh cốt lõi làm nên thương hiệu GREENDO

GREENDO tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp quản lý rác thải đô thị với sản phẩm chất lượng, bền bỉ, dễ ứng dụng và dịch vụ hậu mãi đồng hành lâu dài.

Một số điểm mạnh nổi bật của công ty:

- Thiết kế theo từng khu vực sử dụng: Tùy chỉnh mẫu mã phù hợp với công viên, bãi biển, trường học, khu công nghiệp… tăng hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ cảnh quan.

- Chất liệu nhựa nguyên sinh 100% có phụ gia UV: Chống tia cực tím, không bạc màu, chịu thời tiết khắc nghiệt phù hợp khí hậu Đà Nẵng.

- Quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt: Áp dụng 3 bước kiểm tra trước – trong – sau sản xuất, đảm bảo độ bền, an toàn và tính đồng nhất cao.

- Tích hợp yếu tố giáo dục môi trường: Thiết kế hình con thú, biểu tượng hướng dẫn sinh động, nâng cao ý thức phân loại rác ngay tại nguồn.

- Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp: Bảo trì định kỳ, tái sơn, thay linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật – cam kết đồng hành cùng khách hàng dài hạn.

- Tối ưu ngân sách công: Tuổi thọ sản phẩm cao giúp giảm chi phí thay mới, bảo trì hiệu quả kinh tế vượt trội so với các sản phẩm thông thường.

GREENDO và tương lai xanh của Đà Nẵng

Giải pháp thùng rác chất lượng cao nâng cao ý thức cộng đồng và mỹ quan đô thị Đà Nẵng. Thùng rác đầy đủ, dễ tiếp cận, thẩm mỹ khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi, góp phần giữ gìn không gian sống trong lành, văn minh.

GREENDO là một phần của giải pháp bền vững. Việc cung cấp thùng rác hỗ trợ phân loại rác tại nguồn thúc đẩy tái chế, giảm rác chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên. Hoạt động này đồng điệu với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Tầm nhìn của GREENDO là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu "siêu đô thị" xanh, sạch, đẹp. Thương hiệu cam kết nghiên cứu, phát triển giải pháp mới, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng bền vững của thành phố.

GREENDO luôn kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì một Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp – bắt đầu từ việc bỏ rác đúng nơi và chọn giải pháp xử lý rác hiệu quả. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cung cấp sản phẩm chất lượng và giải pháp bền vững, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và bảo vệ môi trường lâu dài.

Liên hệ với chúng tôi qua:

Công ty TNHH Thiết Bị Greendo

Hotline: 0934.794.985

Website: https://greendo.vn/

Email: thietbigreendo@gmail.com

Trụ sở chính: K76/1 Phan Bôi, phường An Hải, TP. Đà Nẵng

Chi nhánh 1: 697 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: 585 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội