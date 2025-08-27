Giao thông - Xây dựng Hài hòa trong đồng bộ hóa tên đường Sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng có nhiều tên đường trùng lặp, điều này gây bất tiện cho người dân cũng như trong công tác quản lý nhà nước. Do đó, cần có một giải pháp tối ưu, hài hòa.

Đường Hùng Vương (Đà Nẵng cũ) trung với đường Hùng Vương (xã Hiệp Đức). Ảnh: GIA MINH

Thực trạng chung sau hợp nhất tỉnh, thành phố

Với nhiều tuyến đường có tên giống nhau không chỉ gây nhầm lẫn trong công tác quản lý đô thị mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và dịch vụ vận chuyển. Việc giao dịch, khai báo thông tin, hay đơn giản là đặt xe công nghệ cũng dễ nhầm lẫn.

Cả hệ thống bản đồ số và dịch vụ bưu chính cũng gặp khó khăn khi xác định địa chỉ chính xác. Điều này gây ra nhiều bất tiện cho người dân và cả các cơ quan quản lý.

Nếu giữ nguyên các tên đường như hiện nay, ưu điểm lớn nhất là không gây xáo trộn cuộc sống người dân. Các thủ tục hành chính, giấy tờ nhà đất, kinh doanh... không cần phải thay đổi, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tuy nhiên, nhược điểm là sự lộn xộn trong quản lý và xác định vị trí. Trùng tên sẽ gây ra những vấn đề phức tạp hơn trong tương lai, đặc biệt là khi Đà Nẵng đang hướng đến thành phố thông minh.

Ông Trần Văn Hiếu, người dân sống tại đường Hùng Vương (thành phố Đà Nẵng cũ) cho rằng, thành phố Đà Nẵng mới có nhiều tên đường giống nhau, nếu đổi tên sẽ giải quyết tình trạng trùng lặp, tạo sự đồng bộ và dễ dàng hơn trong công tác quản lý đô thị.

Đường Hùng Vương, xã Hiệp Đức trùng với đường Hùng Vương (Đà Nẵng cũ). Ảnh: GIA MINH

Cùng quan điểm, ông Lê Văn Giáo, người dân sống tại xã Hiệp Đức, bày tỏ đây cũng là cơ hội để thành phố đặt tên các tuyến đường mới ý nghĩa hơn, hoặc lấy tên những danh nhân, sự kiện lịch sử còn thiếu…

Trong khi đó, bà Phạm Thị Nguyệt, (trú phường Hội An) lại cho rằng, việc thay đổi tên đường sẽ đi kèm với nhiều khó khăn. Người dân sẽ phải đối mặt với hàng loạt thủ tục hành chính như đổi sổ đỏ, căn cước công dân, giấy phép kinh doanh...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, việc xuất hiện nhiều tuyến đường trùng tên là một thực tế khách quan.

Đặc biệt tại các khu vực như trung tâm thành phố Đà Nẵng cũ, thành phố Tam Kỳ cũ và thành phố Hội An cũ, nơi đều có những tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh quen thuộc trên phạm vi cả nước. Không những vậy, các phường, thị trấn nhỏ hơn như Đại Lộc, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành cũ… cũng xảy ra tình trạng này.

Trong khi đó, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định: “Không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ…

Giải pháp nào để hài hòa?

Trước những thách thức này, Đà Nẵng cần có một giải pháp tối ưu, hài hòa.

Nhiều người dân đề xuất, đặt tên đường kèm theo địa chỉ như thế này cho dễ nhận biết. Ảnh: GIA MINH

Một mặt, đánh số thứ tự hoặc phân biệt khu vực, giải pháp này giúp người dân không phải đổi tên đường nhưng vẫn đảm bảo sự phân biệt rõ ràng.

Mặt khác, cần có lộ trình đổi tên theo từng giai đoạn chẳng hạn thay vì đổi tên đồng loạt, thành phố có thể lên kế hoạch đổi tên theo từng khu vực hoặc từng tuyến đường cụ thể, kết hợp tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong quá trình làm thủ tục.

Bên cạnh đó, cần lấy ý kiến rộng rãi từ người dân và điều quan trọng là phải lắng nghe ý kiến từ cộng đồng. Một cuộc khảo sát hoặc lấy ý kiến trực tiếp sẽ giúp thành phố đưa ra quyết định phù hợp và nhận được sự đồng thuận cao hơn.

Việc giữ nguyên hay đổi tên đường không chỉ là một quyết định hành chính đơn thuần mà còn là bài toán về văn hóa, lịch sử và sự phát triển của một thành phố.

Trên địa bàn thành phố mới có rất nhiều tên đường trung nhau. ẢNh: GIA MINH



Dù lựa chọn thế nào, điều cốt lõi là phải đảm bảo sự thuận tiện và ổn định cho cuộc sống của người dân; đồng thời tạo ra một hệ thống quản lý đô thị hiệu quả, hướng đến tương lai phát triển bền vững của Đà Nẵng.

Những chuyên gia và cơ quan quản lý đô thị cho rằng, không cần thiết thay tên đường nếu không ảnh hưởng đến cùng một phường, xã sẽ gây xáo trộn cho đời sống người dân (phải thay đổi hàng loạt giấy tờ, hồ sơ, địa chỉ...) .

Thay vào đó, có thể giữ nguyên tên nhưng bổ sung vị trí phường, xã vào địa chỉ như: "đường Hùng Vương, phường Hội An, phường Tam Kỳ, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng".

Việc giữ nguyên tên đường nhưng bổ sung địa chỉ phường, xã để dễ phân biệt là phương án phù hợp nhất với đặc thù đô thị mới sau hợp nhất. Ngoài ra, quy hoạch đồng bộ dữ liệu hành chính và bản đồ là hướng đi thiết thực, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong quản lý, qua đó giảm phiền hà cho người dân.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần rà soát, điều chỉnh và xây dựng một hệ thống tên đường khoa học, đồng bộ vừa tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa, vừa đảm bảo tính hiệu quả và rõ ràng trong thực tiễn.