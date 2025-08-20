Thế giới Hamas đồng ý ngừng bắn 60 ngày tại Gaza Ngày 18/8, Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn mới khi các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập thúc đẩy các bên nối lại đàm phán trước chiến dịch tấn công lớn của Israel vào thành phố Gaza.

Người Palestine tìm kiếm viện trợ lương thực ở miền Bắc Gaza vào đầu tuần này. Ảnh: Gettyimages

Theo Reuters, Hamas cho biết chấp nhận đề xuất mới do hai nhà trung gian Qatar và Ai Cập đưa ra ngày 17/8 trước đó.

Thỏa thuận bao gồm việc ngừng bạo lực trong 60 ngày, trao đổi một nửa số khoảng 50 con tin Israel (gồm còn sống và thiệt mạng) do Hamas giam giữ ở Gaza trong gần 700 ngày qua để lấy khoảng 140 tù nhân Palestine do Israel giam giữ.

Trong thời gian ngừng bắn, quân đội Israel sẽ tái bố trí lực lượng để tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Cạnh đó, đề xuất gồm việc khởi động đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột, bắt đầu ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực thay vì sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc như đề xuất trước đây...

Báo Middle East Monitor thông tin, phản hồi của Hamas “phù hợp 98%” với đề nghị của đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, khi đó được Israel chấp thuận nhưng Hamas bác bỏ, gồm tạm ngừng bắn trong 60 ngày và trao trả tù nhân theo từng giai đoạn, mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn lâu dài.

Trước đó, ngày 8/8, Israel thông qua đề xuất do Thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ, cho phép Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiến hành chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza nhằm phá hủy tận gốc cơ sở hạ tầng cốt lõi của Hamas và phá hủy các biểu tượng quyền lực của phong trào Hamas còn tồn tại trong khu vực.

Chiến dịch gây nhiều tranh cãi đẩy khu vực Trung Đông càng bất ổn nghiêm trọng, đẫm máu, chia rẽ sâu sắc và thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn. Biểu tình yêu cầu chấm dứt xung đột Gaza bùng phát chưa từng có trên khắp Israel với 1 triệu người vừa xuống đường, kêu gọi gây áp lực để chính phủ chấm dứt chiến dịch ở Gaza và đưa con tin Israel trở về.

Thỏa thuận đề xuất mới diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Hamas, các quan chức Ai Cập và Qatar diễn ra tại Cairo những ngày gần đây.

Các nguồn tin Ai Cập kỳ vọng, đề xuất đánh dấu nỗ lực mới của các nhà trung gian hòa giải nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng trước vốn dập tắt cơ hội chấm dứt giao tranh Hamas - Israel. Khi đó, những vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán bao gồm số lượng tù nhân Palestine được thả để đổi lấy các con tin Israel, quy mô vùng đệm của Israel xung quanh Gaza và phạm vi rút quân của Israel trong thời gian ngừng bắn...

Theo CNN, hai quan chức Israel nói với hãng tin rằng, Israel đã nhận được phản hồi của Hamas từ các nhà trung gian. Tuy vậy, một trong hai quan chức này cho biết lập trường của Chính phủ Israel không thay đổi bao gồm việc kêu gọi thả tất cả con tin Israel, giải giáp Hamas, phi quân sự hóa dải Gaza, khu vực biên giới Gaza do Israel kiểm soát...

Do đó, đề xuất ngừng bắn mới, Hamas đồng ý và đang chờ phản hồi từ Israel. Tờ Al Zareera cho rằng, Hamas đang chịu áp lực rất lớn từ việc Israel chiếm đóng Gaza. Do đó, Hamas đang cố gắng ngăn chặn điều đó bằng cách quay trở lại thỏa thuận một phần.

Đáng chú ý, tờ Times of Israel ngày 18/8 đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu không công khai loại trừ khả năng thỏa thuận một phần sẽ được thúc đẩy dù trước đó khẳng định không còn quan tâm đến các thỏa thuận từng phần - dấu hiệu có thể cho thấy Jerusalem vẫn đang cân nhắc các lựa chọn. Đề xuất mới tạm thời nếu hai bên đồng ý có thể giúp hạ nhiệt xung đột.