Giao thông - Xây dựng Hạn chế lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian bão số 5 hoạt động ĐNO - Sáng 24/8, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Thanh ký ban hành Công văn số 3176 về việc hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D trong thời gian bão số 5 (Kajiki) hoạt động.

Nền, mặt đường quốc lộ 14D xuống cấp rất nặng. Ảnh: CÔNG TÚ

Nội dung công văn nêu rõ, hiện nay quốc lộ 14D bị hư hỏng rất nặng, nhiều vị trí sình lún gây khó khăn và nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

Theo thông tin dự báo thời tiết, bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn ở miền Trung.

Thực hiện Công điện số 03, ngày 23/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5, Sở Xây dựng đề nghị Chi cục Hải quan khu vực XII, doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14D lưu ý thực hiện một số nội dung quan trọng.

Theo đó, doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên tuyến theo dõi cập nhật thông tin dự báo bão số 5 để có phương án phòng tránh hiệu quả cho người, phương tiện và hàng hóa, sắp xếp kế hoạch vận chuyển.

Chú ý tạm dừng hoặc hạn chế lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian bão số 5 hoạt động (dự kiến từ 19 giờ ngày 24/8 đến hết ngày 26/8) do nền mặt đường hư hỏng nặng, nguy cơ cao sạt lở gây tắc đường khi có bão.

Quốc lộ 14D có tổng chiều dài tuyến khoảng 74,4km; điểm đầu tại lý trình km0+000 giao với đường Hồ Chí Minh (tại lý trình km1.332+610) thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang (cũ); điểm cuối lý trình km74+376 giáp phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thuộc địa phận xã La Dêê, huyện Nam Giang (cũ).

Tuyến đường đã xuống cấp rất nặng, chật hẹp và nhiều khúc cong cua nguy hiểm; đang được UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư triển khai các bước thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đã lựa chọn nhà thầu TV05 - tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM), cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.