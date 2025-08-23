Thế giới Hàn Quốc quản lý đô thị bằng công nghệ số Từ tháng 10/2024, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã lắp đặt một hình ảnh ba chiều cảnh sát có kích thước như người thật tại Công viên Judong số 3.

Cảnh sát ba chiều được lắp đặt tại Công viên Judong số 3, trung tâm Thủ đô Seoul. Ảnh: SCMP

Hình ảnh này được tạo ra từ công nghệ do công ty Hologrammica phát triển, xuất hiện từ 19h đến 22h mỗi đêm, phát sáng xanh lam cứ mỗi 2 phút, thông báo nhắc nhở người dân rằng họ đang được camera an ninh giám sát, đồng thời khẳng định lực lượng chức năng có thể phản ứng ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hologram cảnh sát có chiều cao 1,7m, mặc đồng phục tiêu chuẩn và được thiết kế để duy trì hoạt động quanh năm.

Mặc dù bản thân hologram không có khả năng hành động vật lý hay bắt giữ, nhưng hiệu quả răn đe tâm lý lại được ghi nhận rõ rệt.

Theo báo cáo của Korea JoongAng Daily, số vụ việc được báo cáo trong khung giờ hoạt động của hình ảnh ba chiều đã giảm 22%. Con số này được xác định qua so sánh dữ liệu trong hai giai đoạn trước và sau khi triển khai hệ thống.

Lý do chính cho hiệu quả này nằm ở hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là “hiệu ứng hiện diện của cơ quan giám sát”.

Con người, khi nhận thức được rằng mình đang bị quan sát hoặc có sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật, sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi để phù hợp với chuẩn mực.

Trong trường hợp này, dù người dân hoàn toàn có thể nhận ra hologram không phải là người thật, nhưng việc nhìn thấy hình ảnh cảnh sát và nghe lời nhắc nhở vẫn tạo ra tác dụng tương tự như khi có cảnh sát tuần tra thật.

Giới chức trách đánh giá đây là một công cụ cảnh sát thông minh, có thể hỗ trợ tăng cường cảm giác an toàn và làm giảm các hành vi gây rối trật tự như say xỉn, gây gổ hoặc quấy rối, những vấn đề vốn phổ biến tại các không gian công cộng về đêm.

Theo SCMP, Trưởng đồn cảnh sát Jungbu (Seoul) Ahn Donghyun cho biết, thành phố đang có kế hoạch mở rộng chương trình sang các khu vực công cộng khác.

Đồng thời, chính quyền cũng xem xét kết hợp hologram với trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động phát hiện hành vi bất thường và phản hồi nhanh chóng hơn.

Triển khai cảnh sát hologram là một bước đi táo bạo, phản ánh xu hướng toàn cầu: tăng cường năng lực quản lý đô thị bằng công nghệ số.

Nếu được đầu tư đúng mức, mô hình này có thể phát triển theo nhiều hướng.

Camera và hologram có thể nhận diện hành vi bạo lực, tụ tập bất thường hoặc vi phạm an toàn, từ đó gửi cảnh báo đến cảnh sát thực địa.

Hologram cũng có thể cung cấp chỉ dẫn, cảnh báo thời tiết, hướng dẫn thoát hiểm, thậm chí tiếp nhận yêu cầu trợ giúp trong thời gian chờ lực lượng chức năng đến hiện trường.

Mặc dù có tiềm năng, việc áp dụng cảnh sát ba chiều trên diện rộng vẫn đối mặt với những thách thức, điển hình như chi phí lắp đặt và bảo trì cao; tâm lý người dân có thể thay đổi sau khi làm quen với mô hình này, làm giảm hiệu quả răn đe ban đầu hay vấn đề quyền riêng tư và pháp lý liên quan đến việc thu thập, phân tích hình ảnh từ camera giám sát công cộng.