Kinh tế Hàng trăm đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng ĐNO - Hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”, diễn ra sáng 18/8.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng Tập đoàn Alphanam tổ chức, tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River (Đà Nẵng). Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đến dự.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh FTZ Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg với tổng quy mô 1.881ha tại 7 địa điểm, 7 khu chức năng. Mỗi khu chức năng mang một sứ mệnh riêng, đặc thù riêng, cùng hướng đến mục tiêu chung là hội nhập sâu rộng, áp dụng các chính sách ưu việt về hải quan, thuế quan, đầu tư, logistics, công nghệ và dịch vụ, hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh: với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực trẻ, năng động, cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở, Đà Nẵng tự tin khẳng định tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu cho các dòng vốn chất lượng cao, tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào giải pháp quy hoạch, vận hành FTZ thông minh và cơ chế thu hút vốn, nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Việc kiến tạo không gian phát triển gắn kết với Khu thương mại tự do không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là bước đi chiến lược, mở ra động lực mới cho sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố.

“Hội nghị là diễn đàn quan trọng để trao đổi thông tin, kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác thiết thực. Tôi tin rằng, sau hội nghị này, nhiều dự án chiến lược sẽ được khởi động, nhiều sáng kiến hợp tác được hình thành, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế trong thời gian tới.

Với phương châm “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố”, Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định.