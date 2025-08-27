Đời sống Hành trình chia sẻ cùng Ra Ró Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công chương trình “Ra Ró - Khúc hoan ca đại ngàn” tại bản Ra Ró, xã Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị) nơi giáp biên giới Việt - Lào. Đây không chỉ là chuyến đi thiện nguyện mà còn là hành trình của niềm tin, tình người và ý chí vượt khó.

Tặng quà Trung thu sớm cho trẻ em biên giới. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Với tâm niệm “Nơi nào cũng nghĩa đồng bào - Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc”, các bạn trẻ Điện Bàn đã có hành trình vượt 250km núi đồi để đến bản làng Ra Ró xa xôi để tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới.

Bản Ra Ró có 128 hộ dân với gần 700 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Pa Kô. Những con đường đầy ổ voi, ổ gà khiến hành trình về với biên giới Quảng Trị của các thành viên Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn thật gian nan.

Anh Lê Tất Thành, Phó đoàn thiện nguyện cho biết đây là hành trình thiện nguyện với chặng đường xa nhất, thời gian di chuyển nhiều nhất, quy mô chương trình lớn nhất. Ai cũng mong chuyến thiện nguyện này sẽ phần nào giúp cho việc học hành của học sinh và cuộc sống của bà con dân bản bớt khó khăn hơn.

“Đi qua cung đường gian nan, tôi càng khâm phục các thầy cô đã lên tận nơi này để dạy dỗ cho các em nhỏ. Điều kiện học tập của các em quá nhiều thiếu thốn. Trong cảm nhận của tôi, niềm hạnh phúc của các em đôi khi chỉ giản đơn là được tới trường, được ăn no. Tôi và các thành viên trong đoàn càng thấy trân trọng hơn cuộc sống, phải làm nhiều điều có ý nghĩa hơn để đóng góp cho cộng đồng”, anh Thành nói.

Các em nhỏ vui vẻ đón những suất ăn từ đoàn thiện nguyện với lời cảm ơn nhỏ nhẹ. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Những mệt mỏi trong chuyến đi đều tan biến, khi các thành viên trong đoàn nhìn thấy những nóc nhà đầu tiên của người Pa Kô ở bản làng Ra Ró hiện ra trước mắt.

Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn đã mang những phần quà như mỳ tôm, cá khô, áo ấm mới, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, sữa, lồng đèn Trung thu... đến 30 hộ dân người Lào, 99 hộ dân bản Ra Ró, 170 em học sinh trong làng…

Trong chương trình còn diễn ra hoạt động trồng cây tình nguyện ở khu vực biên giới để bảo vệ môi trường; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ biên phòng, người dân và đoàn thiện nguyện.

Anh Hồ Hưm, Trưởng bản Ra Ró xúc động nói: “Đây là đoàn thiện nguyện đầu tiên đặt chân lên tận làng để tặng quà cho bà con. Mình thấy thương các bạn nhiều lắm vì đường lên bản quá khó khăn”.

Em Lê Thanh Bình (21 tuổi), tình nguyện viên tham gia chương trình bày tỏ, để có nguồn quỹ làm thiện nguyện các thành viên trong đoàn đã đóng góp kinh phí hoặc gây quỹ bằng các chương trình tự tổ chức như gian hàng bán bánh kẹo, thu gom ve chai...

28 tình nguyện viên tham gia chuyến thiện nguyện mang niềm vui cho bà con biên giới. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Trong suốt thời gian phát động và chuẩn bị cho chương trình, các em đã nhận được nhiều tình cảm, động viên, chia sẻ cùng sự quyên góp ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hướng về cộng đồng.

Dù chỉ mới hoạt động được hơn 2 năm với 30 thành viên ở đủ mọi ngành nghề, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, lái xe, công nhân, nông dân... nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng, để dấu chân in khắp nơi từ vùng sâu vùng xa đến các vùng núi cao Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị…

Những chương trình lan tỏa vì cộng đồng tiêu biểu như Đông ấm rẻo cao, Bếp ấm cho em, Trung thu biên giới, Nụ cười trong sương… với nguồn kinh phí đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Chuyến đi thiện nguyện biên giới lần này cũng cho tôi thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, khi lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn tình nguyện viên hoàn toàn xa lạ nhưng đã nhanh chóng kết nối với nhau. Mọi người không chỉ mang quà mà còn mang đến cho các em cả tình yêu thương từ chính trái tim mình”, tình nguyện viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên (18 tuổi) chia sẻ.