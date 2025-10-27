Thanh thiếu niên Hành trình chinh phục tri thức và khát vọng cống hiến Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh sách 20 nữ sinh xuất sắc toàn quốc nhận Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”. Trong đó, Đà Nẵng có 1 nữ sinh là Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường Công nghệ và Kỹ thuật, Đại học Duy Tân. Ngọc Hân là cá nhân duy nhất được vinh danh ở lĩnh vực “Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng”.

Nguyễn Ngọc Hân là đại diện duy nhất của Đà Nẵng nhận Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”. Ảnh: N.Q

Biến xơ dừa thành giải pháp thay cát

Ngay từ những năm trung học, Ngọc Hân đã say mê ngắm nhìn những công trình vươn mình giữa bầu trời Đà Nẵng. Với Hân, xây dựng không chỉ là những khối bê tông khô khan mà là nghệ thuật kiến tạo không gian sống bền vững cho con người. Chính niềm yêu thích ấy đã thôi thúc Hân chọn ngành Kỹ thuật xây dựng.

Bốn năm học đại học là hành trình thử thách và trưởng thành. Ngoài việc học tập, Hân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tìm tòi những hướng đi mới cho ngành xây dựng xanh.

Từ thực tế thiếu hụt cát và tác động môi trường do khai thác quá mức, Hân cùng nhóm nghiên cứu thực hiện dự án “Bê tông xanh cho tương lai xây dựng” nhằm thay thế vật liệu cát bằng xơ dừa. Được sự hướng dẫn của thầy cô, nhóm đã xử lý xơ dừa qua các công đoạn làm sạch, sấy khô, nghiền nhỏ và trộn cùng xi măng, đá dăm theo tỷ lệ tối ưu. Sau quá trình ép mẫu và kiểm định, sản phẩm gạch bê tông xơ dừa cho thấy độ bền, khả năng chịu lực khá tốt. Đặc biệt, dự án trên xuất sắc đoạt giải Ba “Giải thưởng Sáng tạo Tương lai - VietFuture Awards 2025”.

Trong hai năm 2024 và 2025, Hân liên tiếp giành giải Ba và giải Khuyến khích Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc do Hội Cơ học Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, Ngọc Hân còn thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu loại tốt cấp Đại học Duy Tân, nổi bật là đề tài “Ảnh hưởng của hàm lượng cát nghiền đến cường độ vữa xây sử dụng cát nghiền thay thế cốt liệu nhỏ trong thành phần cấp phối vật liệu”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi thay thế 25 - 40% cát tự nhiên bằng cát nghiền từ đá, vữa xây vẫn đảm bảo chất lượng, góp phần giảm khai thác cát và hướng tới vật liệu xây dựng bền vững.

Ngọc Hân còn ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật như: danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và cấp trường năm học 2023 - 2024; nhận học bổng sinh viên tiêu biểu hai năm liền; đồng thời giành giải Khuyến khích tại cuộc thi “Xây cầu Ô Thước” lần thứ 7 do Đại học Duy Tân tổ chức năm 2025.

Năng nổ trong hoạt động tình nguyện

Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, Nguyễn Ngọc Hân còn được biết đến là một cán bộ Đoàn năng động, giàu tinh thần cống hiến. Hè năm 2025, Hân tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) và cùng bạn bè sửa chữa ngôi nhà xuống cấp của bà Nguyễn Thị Bé. Những ngày miệt mài lợp mái, sơn tường là lúc Hân thấy rõ ý nghĩa của việc mang kiến thức ngành xây dựng vào thực tiễn, giúp người dân có được mái ấm an toàn, vững chắc.

Nguyễn Ngọc Hân là cán bộ Đoàn năng động, giàu tinh thần cống hiến. Ảnh: NVCC

Trước đó, Ngọc Hân tham gia chương trình tình nguyện tại xã Tây Giang và cùng bạn bè tặng 450 suất quà cho trẻ em vùng cao, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” và lắp tôn cho nhà hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi chuyến đi là một bài học đối với Hân về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Với những đóng góp nổi bật, Ngọc Hân vinh dự là 1 trong 8 gương thanh niên tiêu biểu của Đà Nẵng được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ 8 năm 2025. Ngọc Hân còn nhận “Giải thưởng 26/3” của Thành đoàn Đà Nẵng và nhiều giấy khen của Đại học Duy Tân vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn - hội và hoạt động tình nguyện. “Mình rất vui và tự hào khi được nhận Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”. Đây là động lực lớn để mình tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Mình tin rằng, chỉ cần đủ kiên trì và đam mê, các bạn nữ hoàn toàn có thể tỏa sáng trong lĩnh vực kỹ thuật - nơi tưởng chừng chỉ dành cho nam giới”, Hân bộc bạch.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn Đại học Duy Tân chia sẻ: “Nguyễn Ngọc Hân là sinh viên tiêu biểu luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động đoàn - hội. Em không chỉ có thành tích học tập ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng không ngừng của Hân”.