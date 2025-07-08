Bạn cần biết Hành trình kết nối xanh: Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm - Hành trình hồi sinh dưới lòng biển Một trong những nội dung phát sóng trong khuôn khổ chương trình Hành trình kết nối xanh trên kênh VTV3 vào khoảng 15 giờ 45 phút Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, Cù Lao Chàm là một trong những điểm đến sinh thái tiêu biểu của miền Trung. Không ồn ào, không náo nhiệt, quần đảo này vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ với rừng nguyên sinh, bãi biển trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú. Chương tình hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Khu bảo tồn biển - Thủy cung giữa lòng tự nhiên

Trên diện tích hơn 1.300 ha, rừng nguyên sinh trên Cù Lao Chàm ôm lấy các sườn núi và giữ vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy, ngăn xói mòn đất và bảo vệ đường bờ biển. Đồng thời, dưới làn nước biển là hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và các loài sinh vật biển quý hiếm. Sự kết nối chặt chẽ giữa rừng và biển tạo thành một hệ sinh thái thống nhất: bảo vệ rừng giúp hạn chế trầm tích chảy xuống biển, trong khi giữ gìn san hô giúp giảm thiểu tác động của sóng lớn lên vùng ven bờ. Một trong những điểm đến nổi bật tại đảo là Trung tâm bảo tồn biển Cù Lao Chàm, nơi trưng bày hơn 700 mẫu vật đại diện cho hệ sinh thái biển đặc trưng như san hô, rùa biển, cá rạn, thân mềm và rong biển. Đặc biệt, trung tâm giới thiệu kỹ thuật phục hồi san hô thông qua vườn ươm san hô ngoài biển – mô hình áp dụng công nghệ sinh học để nhân giống và tái tạo rạn san hô bị suy thoái. San hô được cắt từ giống khỏe mạnh, nuôi trong điều kiện kiểm soát trước khi được cấy xuống biển tại các vị trí phù hợp về độ sâu, dòng chảy và chất lượng nước. Các kỹ thuật viên sẽ theo dõi sự phát triển của san hô bằng cách gắn thẻ đánh dấu, đo đạc định kỳ để đánh giá tốc độ tăng trưởng. Trung bình, san hô cành có thể phát triển từ 4–5 cm mỗi năm nếu điều kiện thuận lợi.

Hồi sinh hệ sinh thái biển

Theo thống kê, tỷ lệ sống của san hô tại vườn ươm có thể đạt tới 95% nhờ vào việc chăm sóc kỹ lưỡng và điều kiện môi trường lý tưởng. Đến nay, diện tích rạn san hô tại Cù Lao Chàm đã phục hồi và phát triển lên hơn 350 ha - góp phần tái tạo nơi cư trú cho hàng trăm loài sinh vật biển và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân.

Tuần tra bảo vệ – Những người gìn giữ thầm lặng

Đằng sau kết quả phục hồi đáng mừng là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tuần tra bảo tồn biển. Họ làm việc không theo khung giờ cố định - tuần tra ngày đêm để ngăn chặn khai thác trái phép, đặc biệt là tại những vùng có rạn san hô và hệ sinh thái nhạy cảm. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cộng đồng được thực hiện liên tục: phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, phối hợp với các cơ sở lưu trú để phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường cho du khách. Chính sự đồng hành của người dân và cộng đồng du lịch là yếu tố then chốt giúp gìn giữ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm.

Gìn giữ để phát triển

Cù Lao Chàm không chỉ là một điểm đến sinh thái, mà còn là minh chứng sống động cho cách bảo tồn và phát triển hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Khi rạn san hô được phục hồi, các loài sinh vật biển có nơi cư trú, rừng giữ được nước cho biển, và người dân địa phương có thể phát triển sinh kế bền vững từ du lịch và thủy sản thân thiện. Với những giá trị nổi bật, nơi đây đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hành trình bảo tồn thiên nhiên nơi đây không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn là biểu hiện của tình yêu và trách nhiệm với biển - rừng - và tương lai của thế hệ mai sau.

