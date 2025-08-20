Thông tin doanh nghiệp Hanwha Life Việt Nam tưng bừng khai trương văn phòng Tổng đại lý mới tại Đà Nẵng Công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng Tổng đại lý tại thành phố Đà Nẵng. Văn phòng mới này góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh và điểm chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm một cách dễ dàng và thuận tiện.

Ban lãnh đạo công ty và Giám đốc văn phòng Tổng đại lý cắt băng khai trương tại sự kiện.

Văn phòng Tổng đại lý mới tọa lạc tại số 1243 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Nâng tổng số điểm phục vụ khách hàng của Hanwha Life Việt Nam tại Đà Nẵng lên 5 và được kỳ vọng sẽ giúp công ty mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng niềm tin và gắn bó lâu dài với khách hàng tại đây.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí thuận tiện, văn phòng Tổng đại lý mới tại Đà Nẵng còn được đầu tư bài bản theo quy chuẩn chung của Hanwha Life Việt Nam với không gian hiện đại, cơ sở vật chất khang trang và tiện nghi.

Chào mừng khai trương văn phòng Tổng đại lý mới, đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của Hanwha Life Việt Nam tại Đà Nẵng - đầu tàu phát triển ở khu vực miền Trung và là điểm sáng trong bản đồ kinh tế, du lịch của cả nước. Đặc biệt, trong thời điểm Hanwha Life Việt Nam vừa ra mắt nhiều sản phẩm mới, sự hiện diện kịp thời của văn phòng này sẽ góp phần gia tăng khả năng phục vụ khách hàng một cách thuận tiện và hiệu quả hơn, đưa các sản phẩm bảo hiểm thiết thực đến gần hơn với người dân thành phố và các địa phương lân cận”.

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam (bên phải) chúc mừng Giám đốc văn phòng Tổng đại lý mới (bên trái) tại sự kiện khai trương.

Trước đó, cũng tại Đà Nẵng, vào ngày 26/7, Hanwha Life Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, thu hút gần 150 khách hàng tham dự, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ tư vấn tài chính kết nối chặt chẽ hơn với người dân địa phương.

Đây là một trong những chương trình nằm trong chuỗi triển khai đồng bộ của Hanwha Life Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm mang các sản phẩm mới gồm Bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo” và “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn” đến với người dân trên mọi vùng miền. Bộ sản phẩm mới được xem là bước phát triển chiến lược về danh mục sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam khi vừa kế thừa những giá trị hiện tại, vừa cải tiến mạnh mẽ về quyền lợi, giúp khách hàng ứng phó tốt hơn với rủi ro, bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chuỗi sự kiện còn gia tăng giá trị thiết thực cho khách hàng tham gia thông qua phiên chia sẻ chuyên sâu về sức khỏe từ Bác sĩ Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó Giám đốc Y khoa Viện Di truyền Y học (Gene Solutions).

Phiên chia sẻ xoay quanh chủ đề phòng ngừa và ứng phó với ung thư, từ đó, không chỉ cung cấp cho người dân kiến thức thực tiễn về các nguyên nhân, nguy cơ, phương pháp phòng ngừa ung thư, mà còn mở rộng thêm góc nhìn mới về việc bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính.

Các sản phẩm mới ra mắt của Hanwha Life Việt Nam thể hiện sự nâng tầm bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Hanwha Life Việt Nam triển khai hàng loạt chiến lược phát triển với quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng phục vụ và vị thế trên thị trường. Theo đó, mở rộng mạng lưới kinh doanh là một nhiệm vụ trọng yếu, được công ty đầu tư mạnh mẽ và triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Tính đến giữa tháng 8/2025, 17 điểm phục vụ khách hàng mới đã được Hanwha Life Việt Nam đưa vào hoạt động, góp phần nâng tổng số văn phòng lên hơn 130 điểm, minh chứng cho sự lớn mạnh về quy mô và phát triển vững chắc của Hanwha Life tại Việt Nam.

Song song, công ty cũng không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh, đặc biệt là nâng tầm đội ngũ tư vấn tài chính. Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đầu tư mạnh mẽ vào con người, hệ thống, quy trình cho đội ngũ kinh doanh hiện tại và đẩy mạnh tuyển dụng tư vấn tài chính mới, qua đó, tạo dựng một lực lượng tư vấn tài chính vừa đóng vai trò nòng cốt vừa là thế hệ kế thừa chuyên nghiệp, am hiểu và tận tâm, cùng lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của bảo hiểm đến khách hàng.

Đến nay, Hanwha Life Việt Nam đã xây dựng một nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, gồm hơn 38.800 tư vấn tài chính và hơn 500 nhân viên khối nghiệp vụ đồng lòng mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng cũng như có nhiều đóng góp quan trọng vào thị trường bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá như: "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017 - 2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (2020 - 2024) do Vietnam Report công bố.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” trong chiến lược phát triển bền vững, hướng đến trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam tại 5 điểm phục vụ gồm:

- 1243 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

- Lầu 9, Tòa Nhà Dầu Khí, đường 30/4, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

- 119 Ông Ích Khiêm, khu phố 7, phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng

- 183 Hùng Vương, xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng

- Số 68 Lý Thường Kiệt, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng