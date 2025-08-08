Chính quyền - đoàn thể HĐND xã Hiệp Đức thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 ĐNO - Ngày 6/8, HĐND xã Hiệp Đức khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc đến dự.

HĐND xã Hiệp Đức thông qua Nghị quyết về chuyển đổi khối phố thành thôn thuộc xã. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Hiệp Đức gặp mặt động viên 36 cán bộ thôn, khối phố vào đầu tháng 7/2025. Ảnh: TRẦN VĂN LUẬN

Kỳ họp thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết về chuyển đổi khối phố thành thôn thuộc xã Hiệp Đức; giao biên chế, số lượng người làm việc trong cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã năm 2025.

Thảo luận dự thảo nghị quyết về nội quy kỳ họp HĐND xã Hiệp Đức khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026); quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025...

Phát biểu tại kỳ họp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của HĐND xã Hiệp Đức.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị địa phương tập trung thực hiện tốt mục tiêu tổng quát trong thời gian còn lại của năm 2025.

Tiếp tục vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Sau khi thảo luận, tiếp thu ý kiến, 100% đại biểu HĐND xã Hiệp Đức biểu quyết thống nhất thông qua 7 nghị quyết trình tại kỳ họp.