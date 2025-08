Thế giới Helsinki - thủ đô không có tử vong do tai nạn giao thông ĐNO - Các quan chức Helsinki (Phần Lan) vừa xác nhận, thủ đô không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông (TNGT) trong một năm qua.

Giao thông tại Helsinki. Ảnh: Insidershelsinki

Tốc độ chậm hơn, đường phố an toàn hơn

Theo lời kỹ sư giao thông Helsinki - ông Roni Utriainen, hơn một nửa số tuyến đường phố ở Helsinki hiện có giới hạn tốc độ cho các phương tiện tham gia giao thông là 30km/h. 50 năm trước, tốc độ trên là 50km/h.

Cạnh đó, đầu mùa hè này, Helsinki quyết định hạ giới hạn tốc độ gần trường học xuống còn 30km/h - biện pháp góp phần an toàn giao thông bên ngoài khuôn viên trường học sẽ có hiệu lực khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới.

Thiết kế thông minh hơn và thực thi pháp luật tốt hơn

Thiết kế đường phố cũng đóng vai trò quan trọng. Cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và xe đạp được nâng cấp đáng kể trong những năm gần đây tại Helsinki.

Bên cạnh sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát giao thông, Helsinki lắp đặt thêm nhiều camera giao thông và hệ thống thực thi pháp luật tự động đi vào hoạt động.

"Giao thông công cộng ở Helsinki rất tốt, giúp giảm việc sử dụng ô tô cá nhân, cùng với đó là số vụ tai nạn nghiêm trọng", ông Utriainen nhận định.

Công nghệ phương tiện giao thông cải thiện, giúp cả ô tô và các phương tiện giao thông cá nhân khác an toàn hơn bao giờ hết.

Xu hướng tích cực này không chỉ giới hạn ở số ca tử vong. Trong năm qua, có 277 vụ TNGT gây thương tích ở Helsinki so với gần 1.000 vụ tai nạn thương tích ghi nhận hằng năm vào cuối những năm 1980 khi số người chết do TNGT trong thành phố thường lên tới 30 người mỗi năm.

Chiến lược dài hạn

Chiến lược an toàn giao thông hiện tại của Helsinki giai đoạn 2022 - 2026 tập trung vào việc cải thiện an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên, người đi bộ, người đi xe đạp với các lối đi dành cho người đi bộ an toàn hơn và thiết kế giao lộ thông minh hơn. Phần lớn kế hoạch được xây dựng dựa trên dữ liệu nhờ công cụ giám sát giao thông cải tiến.

Giáo dục về giao thông được cải thiện, nhưng ông Utriainen nhấn mạnh rằng ý thức tham gia giao thông của tất cả mọi người trên đường như người lái xe ô tô, người đi xe đạp và người đi bộ đóng vai trò rất quan trọng.

Helsinki là thành phố rất thân thiện với xe đạp, thân thiện với môi trường. Ảnh: Sweco

Có thể nói, Helsinki trở thành hình mẫu với xu hướng đáp ứng mục tiêu dài hạn của Liên mình châu Âu (EU) là không có ca tử vong do TNGT vào năm 2050.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Phần Lan, quốc gia Bắc Âu này ghi nhận 173 ca tử vong do TNGT đường bộ vào năm 2023 - mức thấp nhất kể từ năm 1935. Năm đen tối nhất của giao thông đường bộ là năm 1972 khi có 1.156 người chết. Vào thời điểm đó, có chưa đến một triệu xe ô tô được đăng ký trong khi hiện nay có hơn bốn triệu xe tại Phần Lan.