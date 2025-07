Nông nghiệp Hiệu quả liên kết nuôi heo rừng lai Trên vùng đất cát thuộc thôn Lạc Câu, xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng), ông Phan Phước Đồng và cộng sự đã xây dựng mô hình liên kết nuôi heo rừng lai, hướng tới phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững.

Trại cung ứng giống heo rừng lai F3, F4 của ông Phan Phước Đồng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sau khi tìm hiểu thị trường, ông Phan Phước Đồng quyết định đầu tư chuồng trại kiên cố trên vùng đất cát thuộc thôn Lạc Câu (xã Thăng An) nuôi heo rừng lai cung ứng giống. Để thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, ông Đồng lập Công ty TNHH SX&TM Bảo Quân HĐ vào năm 2024.

Trại giống heo rừng lai của công ty chuyên cung ứng giống thế hệ F3, F4 cho người chăn nuôi có nhu cầu và luôn duy trì tổng đàn từ 50 - 60 con. Công ty luôn tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai theo hướng thảo mộc cho người dân.

Người dân liên kết chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn của công ty, không tự ý bán lẻ heo ra thị trường hay tăng đàn, hợp đồng xuyên suốt từ 3 - 5 năm.

Khu vực chuồng trại nằm trên diện tích rẫy điều rộng lớn ở thôn Lạc Câu, xã Thăng An. Ảnh: HOÀNG LIÊN

“Với chính sách liên kết này, chúng tôi hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng từ chuồng nuôi tới bàn ăn. Công ty thu mua toàn bộ sản phẩm chăn nuôi từ người dân hợp tác, đẩy mạnh hoạt động giết mổ, cung ứng sản phẩm thịt heo sạch ra thị trường thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành phía Nam” - ông Đồng chia sẻ.

Năm 2024, ông Lê Văn Hiếu (xã Thăng Bình) đầu tư nuôi heo rừng lai do Công ty TNHH SX&TM Bảo Quân HĐ cung ứng giống, được kỹ thuật viên công ty hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật bài bản. Hiện ông Hiếu đã nhân đàn được 8 heo con một tháng tuổi.

Ông chia sẻ: “Gia đình tôi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi theo hướng an toàn sinh học do công ty đưa ra. Chuồng trại được sát trùng 1 lần/tuần. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn heo khỏe mạnh, phát triển”. Ngoài ông Hiếu, ông Hồ Văn Quảng (xã Thăng An) đầu tư nuôi heo rừng lai, hiện có lứa đầu với 14 heo con.

Chuồng trại heo giống của công ty. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo tính toán của công ty, mỗi con heo nái, nếu chăm sóc tốt có thể sinh sản 2 lứa/năm, mỗi lứa từ 6 - 12 con; heo lai đạt trọng lượng 20 - 25kg có thể lên giống và phối giống được.

Tùy nguồn vốn người dân có thể nuôi heo giống tầm 15 - 17kg hoặc 20 - 25kg để rút ngắn thời gian. Nếu nuôi lên heo thịt với trọng lượng từ 20 - 30kg/con, giá bình quân 100 nghìn đồng/kg, mỗi con heo bán được khoảng 2,5 triệu đồng, đem lại nguồn thu ổn định.

Ông Phan Phước Đồng cho hay đã ký hợp đồng liên kết sản xuất với 11 hộ chăn nuôi ở các xã lân cận. “Đây là mô hình chăn nuôi mới, nông dân sẽ có lợi, không phải lo đầu ra. Công ty ký hợp đồng với các hộ chăn nuôi và sát cánh với họ trong vòng 3 - 4 năm liên tiếp” - ông Đồng nói.