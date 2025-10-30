Nông nghiệp Hiệu quả mô hình nuôi cầy vòi hương ở phường Liên Chiểu ĐNO - Nhận thấy tiềm năng từ việc gây nuôi động vật hoang dã hợp pháp, anh Nguyễn Trung Hênh (phường Liên Chiểu) mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cầy vòi hương thương phẩm. Sau hơn 4 năm kiên trì, mô hình không chỉ giúp anh tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường.

Mô hình nuôi cầy vòi hương mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hướng đến phát triển bền vững

Cơ duyên đến với nghề của anh Hênh bắt đầu vào năm 2021. Khi đó, anh nhận thấy trên thị trường, nhu cầu tiêu thụ cầy vòi hương thương phẩm (chồn hương) ngày càng tăng, trong khi ở Đà Nẵng chưa có nhiều mô hình chăn nuôi loài này.

Với tinh thần ham học hỏi, anh mạnh dạn thử nghiệm mô hình nuôi cầy vòi hương trong khu chuồng trại rộng 300m² tại nhà ở phường Liên Chiểu.

Trong quá trình nuôi, anh chủ động tìm hiểu kiến thức qua tài liệu, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với những người chăn nuôi ở các địa phương khác để hoàn thiện kỹ thuật.

“Chi phí đầu tư về giống ban đầu rất cao. Thời điểm năm 2021, tôi mua một cặp cầy vòi hương sinh sản khoảng 30 triệu đồng, con đực giống được mua tới 45 triệu. Tổng 4 con giống ban đầu đã gần 120 triệu đồng, đó là khoản đầu tư lớn", anh Hênh nhớ lại.

Từ số giống ban đầu, anh nhân đàn bằng cách trao đổi giống với các hộ khác để bảo đảm nguồn gen, tăng khả năng sinh sản và sức đề kháng của vật nuôi.

Nhờ nắm vững kỹ thuật, tuân thủ quy định về nuôi động vật hoang dã và kiên trì chăm sóc, đàn cầy của anh phát triển ổn định. Đến nay, trại của anh Hênh có hơn 130 con, lúc cao điểm lên đến gần 200 con.

Chuồng trại được bố trí từng khu riêng biệt, bảo đảm các điều kiện vệ sinh. Ảnh: VĂN HOÀNG

Năm 2024, để mở rộng chăn nuôi, anh Hênh đầu tư thêm khu chuồng trại diện tích hơn 200m² tại xã Bà Nà. Nơi đây được thiết kế thoáng mát, tách biệt, bảo đảm điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học.

“Cầy vòi hương rất dễ thích nghi với điều kiện khí hậu miền Trung, dễ chăm sóc. Quan trọng là người chăn nuôi biết kiểm soát nguồn thức ăn, chế độ dinh dưỡng và giữ môi trường nuôi sạch sẽ để hạn chế mùi, tránh lây bệnh cho đàn vật nuôi”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Hênh cho rằng việc tuân thủ quy định về gây nuôi động vật hoang dã là điều kiện tiên quyết để mô hình hoạt động hợp pháp và bền vững.

Mọi cá thể trong trang trại của anh đều được đăng ký, gắn mã số quản lý và có nguồn gốc rõ ràng, qua đó, tạo niềm tin với khách hàng.

[VIDEO] - Mô hình nuôi cầy vòi hương của anh Nguyễn Trung Hênh:

Nâng cao kinh tế cho hội viên nông dân

Sau hơn 4 năm kiên trì, mô hình nuôi cầy vòi hương của anh Hênh cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trung bình mỗi cá thể nuôi khoảng 8 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 2,5 - 3kg, đủ tiêu chuẩn xuất bán, với giá dao động từ 1,4 - 1,7 triệu đồng/kg.

Bên cạnh đó, cầy vòi hương con và sinh sản của anh cũng được nhiều hộ chăn nuôi khác trên địa bàn và các địa phương lân cận tìm mua.

Nguồn thức ăn cho cầy chủ yếu là cá, chuối chín, sâu canxi, các loại củ quả… Nhờ kiểm soát tốt dinh dưỡng và môi trường chuồng trại, đàn vật nuôi khỏe mạnh, sinh sản đều, giúp anh thu về lợi nhuận bình quân hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

“ Giá trị kinh tế của cầy vòi hương rất cao nếu nuôi đúng quy trình. Tôi luôn tư vấn kỹ cho người mua, bảo hành giống trong thời gian đầu và hướng dẫn kỹ thuật để họ yên tâm nuôi. Do việc gây nuôi động vật hoang dã là lĩnh vực đặc thù, nông dân cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật để phát triển chăn nuôi bền vững. Anh Nguyễn Trung Hênh

Không chỉ dừng ở mô hình chăn nuôi hiện có, anh Hênh đang định hướng mở rộng quy mô lên 500 - 1.000m² và phát triển thêm mô hình nông nghiệp tuần hoàn, trong đó nuôi sâu canxi để tận dụng làm thức ăn cho cầy vòi hương.

Anh Hênh dự kiến sẽ thử nghiệm nuôi thêm một số loài động vật được phép gây nuôi như: gà lôi, hươu sao… tạo sự đa dạng sinh học và tăng hiệu quả kinh tế.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là vốn đầu tư, vì chi phí chuồng trại, giống và thức ăn đều cao. Nếu các hội viên nông dân có định hướng rõ ràng, được ngành chức năng, địa phương hỗ trợ vốn vay và kỹ thuật, tôi tin mô hình này hoàn toàn có thể phát triển bền vững, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân”, anh Hênh chia sẻ.

Nguồn thức ăn cho cầy vòi hương khá đa dạng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chủ tịch Hội Nông dân phường Liên Chiểu Trần Quang Vinh đánh giá, mô hình nuôi cầy vòi hương của anh Nguyễn Trung Hênh là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn mang giá trị tuyên truyền tích cực trong việc gây nuôi hợp pháp động vật hoang dã, nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên.

Từ một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hội viên Nguyễn Trung Hênh trở thành một trong những gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ nông nghiệp. Hội Nông dân phường nhân rộng mô hình cho 4 hội viên trên địa bàn.

“Hội Nông dân phường phối hợp Trung tâm khuyến nông thành phố (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn về chăn nuôi an toàn sinh học, nhân rộng cho hội viên trên địa bàn. Qua đó, nhân rộng và phát triển kinh tế hộ gia đình cho hội viên nông dân địa phương”, ông Vinh cho hay.