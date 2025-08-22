Tài chính - Thị trường Hiệu quả nguồn vốn vay xây dựng nhà ở Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức và Duy Xuyên tích cực triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, giúp người dân an cư, xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên và đại diện Đoàn Thanh niên xã Duy Nghĩa đến thăm gia đình anh Nguyễn Trường Cả (bìa phải), ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa. Ảnh: P.V

Chính sách nhân văn



Là giáo viên dạy bậc tiểu học, thu nhập thuộc diện trung bình nên nhiều năm qua thầy giáo Dương Đình Vũ (khối phố An Nam, xã Hiệp Đức) vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ.

Năm 2025, gia đình thầy Vũ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 800 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ, do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức triển khai. Từ nguồn vốn trên cùng với số tiền tích lũy, thầy Vũ đã xây dựng được căn nhà mới kiên cố, vững chãi, thực hiện ước mơ an cư lạc nghiệp.

Ông Ngô Quang Đô, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức cho biết, Nghị định số 100 của Chính phủ với nhiều điều chỉnh phù hợp, đơn giản hóa điều kiện thụ hưởng, đặc biệt là điều chỉnh mức cho vay và lãi suất đã mở rộng cơ hội cho người dân.

Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức đã tạo điều kiện cho 52 khách hàng vay vốn xây dựng nhà ở với dư nợ hơn 16 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo nền tảng để vươn lên thoát nghèo, phát triển sản xuất - kinh doanh và góp phần xây dựng nông thôn mới.

“Trong bối cảnh giá cả vật liệu xây dựng, chi phí nhân công đều tăng cao, việc cán bộ và người dân được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn chính sách là một điểm tựa thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm ổn định, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, ông Đô nói.

Cũng theo ông Ngô Quang Đô, để chính sách nhân văn này tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến tận người dân. Cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, minh bạch quy trình thẩm định, giải ngân… cũng được chú trọng thực hiện. Mục tiêu là để các hộ dân có đủ điều kiện tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn, hoàn thiện giấc mơ an cư.

An cư lạc nghiệp



Là một trong những người trẻ được thụ hưởng chương trình vay vốn ưu đãi, anh Nguyễn Trường Cả (SN 1991, thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa) cho biết, sau nhiều năm thuê nhà trọ cư trú, đến nay vợ chồng anh sắp được sống trong ngôi nhà mới khang trang, an toàn.

“Nhờ gói vay ưu đãi 400 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên, mượn thêm người thân và tiền tích góp của hai vợ chồng, tôi có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Trong quá trình thực hiện các thủ tục, nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình. Mỗi tháng, tôi chỉ cần chi trả khoản hợp lý, vừa đủ khả năng tài chính. Tôi mong chương trình tiếp tục được mở rộng, thông tin kịp thời hơn để nhiều người dân biết và tiếp cận dễ dàng”, anh Cả chia sẻ.

Ông Đào Anh Vũ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên nhìn nhận, nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình đã đến đúng với những người thực sự có nhu cầu như công nhân, người lao động, cán bộ, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang… Việc tiếp cận khoản vay lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài tối đa 25 năm đã giúp họ chủ động cân đối tài chính, từng bước ổn định cuộc sống.

Thống kê đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho 88 khách hàng vay vốn tín dụng ưu đãi xây dựng nhà ở với tổng dư nợ 27,6 tỷ đồng. “Chương trình không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới”, ông Vũ nói.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Theo đó, xã Duy Xuyên tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, tạo điều kiện vay vốn tín dụng chính sách... Nhờ vậy, hiện nay địa phương cơ bản không còn nhà tạm và nhà dột nát, hơn 75% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.