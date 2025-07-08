Nông nghiệp Hồ thủy điện đầy nước, hạ du vẫn thiếu nước đẩy mặn Trước tình hình xâm nhập mặn gia tăng trên sông Vĩnh Điện và mực nước trong các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn rất cao, các nhà máy thủy điện cần tăng cường xả nước để phát điện nhằm đẩy mặn và giảm mực nước các hồ về ngưỡng an toàn khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến mùa mưa lũ.

Độ mặn nước sông Vĩnh Điện tại bể hút của trạm bơm Tứ Câu đo được cao nhất 6‰, gây ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chưa có năm nào mực nước trong các hồ thủy điện như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Sông Tranh 2... đến đầu tháng 8 lại cao như năm nay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ chứa và hạ du khi xảy ra mưa lũ bất ngờ.

Đến trưa 6/8, mực nước trong hồ thủy điện Sông Bung 4 là 218,5m, cao hơn mực nước chết 13,5m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 1m, cao hơn mực nước đón lũ 2,5m. Mực nước hồ thủy điện A Vương là 372,8m, cao hơn mực nước chết 32,8m, cao hơn mực nước đón lũ 2,8m.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương Ngô Xuân Thế nhìn nhận, mực nước trong hồ thủy điện A Vương đang nhiều nên thành phố cần ban hành văn bản về tăng cường xả nước để công ty đề xuất Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) tăng huy động chạy máy phát điện.

Mực nước các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang rất cao. Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện A Vương đang ở mức 372,8m, cao hơn mực nước chết 32,8m. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 gần như đầy hồ, chỉ thấp hơn 1,5m so với mực nước dâng bình thường, cao hơn 1,5m so với mực nước cao nhất trước lũ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi Nguyễn Thanh Bình cho biết, với mực nước hiện tại trong hồ thủy điện Đăk Mi 4, có đủ khả năng xả nước với lưu lượng tối đa để phát điện 24/24 giờ hằng ngày cũng như xả qua cống xả sâu, nhằm hạ thấp nước hồ về mực nước quy định đúng ngày 1/9 theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Tuy nhiên, thành phố cũng cần gửi văn bản đến NSMO và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thuận tiện cho các chủ hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đề xuất tăng cường xả nước về hạ lưu.

Trạm bơm Tứ Câu đang được vận hành lách triều và mặn để bơm nước cấp cho lúa vụ hè thu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mực nước tại các hồ thủy điện nói trên đều cao hơn rất nhiều so với khoảng mực nước quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó, hồ thủy điện Đăk Mi 4 gần tiệm cận mực nước dâng bình thường.

Không còn bao lâu nữa là đến mùa mưa lũ, mực nước các hồ thủy điện cao như hiện nay sẽ tiềm ẩn rủi ro khi tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, thường xuyên xảy ra mưa lớn gây lũ.

Trong khi đó, sông Vĩnh Điện đang bị xâm nhập mặn với độ mặn cao nhất 6‰, gây ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Dự báo trong thời gian đến, nếu tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước về hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn suy giảm, kết hợp với triều cường, nồng độ mặn tiếp tục gia tăng sẽ có khả năng cao ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 2.000ha và cấp nước sinh hoạt cho 16.000 hộ dân.

Sông Vĩnh Điện đang bị nhiễm mặn nặng, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý cho hay, sở đang tham mưu, đề xuất UBND thành phố kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối mùa cạn năm 2025.

Các chủ hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 cần chủ động tính toán điều tiết nước về hạ du nhằm hỗ trợ đẩy mặn trên sông Vĩnh Điện, bảo đảm nguồn nước ngọt cấp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đến cuối vụ hè thu năm nay.

Đồng thời, giảm mực nước hồ về ngưỡng an toàn, tạo dung tích phòng lũ cần thiết cho các hồ trước mùa mưa lũ năm 2025.