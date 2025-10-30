Kinh tế Hỗ trợ 100% chi phí trưng bày gian hàng tại hội chợ vùng đồng bằng sông Hồng Sở Công Thương vừa có công văn mời tham gia chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại tại Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2025.

Theo đó, chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm miền núi thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5/11 đến 10/11, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường Thanh Niên, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.

Quy mô gian hàng của Đà Nẵng khoảng 108m2, được dàn dựng, trang trí gồm các khu vực: hội nghị kết nối giao thương và khu trưng bày, quảng bá sản phẩm. Sản phẩm tham gia trưng bày: các sản phẩm miền núi thành phố Đà Nẵng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; ấn phẩm, video phóng sự về các sản phẩm miền núi thành phố Đà Nẵng.

Sản phẩm tham gia trưng bày đúng theo danh mục đã đăng ký, đảm bảo hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có bao bì, tem nhãn đúng quy định, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và niêm yết giá sản phẩm khi tham gia trưng bày.

Các đơn vị đáp ứng điều kiện được hỗ trợ 100% chi phí tham dự hội nghị kết nối giao thương và chi phí tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại chương trình. Công tác sắp xếp, hoàn thiện việc trưng bày sản phẩm trước ngày 5/11. Các đơn vị đăng ký tham gia tại Phòng Thương mại, Sở Công Thương thành phố, địa chỉ: 133 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ.