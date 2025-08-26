Khoa học - Công nghệ Hỗ trợ 50 startups tiếp cận công cụ và nền tảng AI tiên tiến ĐNO - Sáng 26/8, tại Khu Công viên Phần mềm số 2, Google phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tổ chức chương trình Google for Startups: AI Solutions Lab 2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị tổ chức sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, Đà Nẵng coi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trụ cột trong phát triển kinh tế tri thức. Thành phố không chỉ quan tâm đến chính sách hỗ trợ mà còn tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế, trong đó Google là đối tác chiến lược quan trọng.

Với chương trình này, các startup sẽ được tiếp cận công cụ và nền tảng AI tiên tiến, được chuyên gia quốc tế trực tiếp cố vấn để tự tin hội nhập và vươn ra toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề xuất Google một số định hướng hợp tác chiến lược như: tổ chức Google for Startups: AI Solutions Lab thường niên tại Đà Nẵng; phát triển Công viên Phần mềm số 2 thành trung tâm AI và đổi mới sáng tạo, tích hợp hạ tầng dữ liệu, phòng thí nghiệm và không gian làm việc chuyên biệt.

Chương trình Google for Startups AI Solutions Lab 2025 được xây dựng trên nền tảng các sáng kiến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp AI mà Google và NIC đã triển khai từ năm 2024, bao gồm các hoạt động đào tạo, cố vấn và ươm tạo dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/8, chương trình hỗ trợ 50 startups AI xây dựng các giải pháp GenAI ứng dụng vào những thách thức kinh tế, xã hội và môi trường, dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Trung tâm DSAC.

Sau 4 ngày, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất để trình bày trước nhà đầu tư và các đối tác công nghệ lớn tại sự kiện AI trọng điểm của Google Việt Nam. Qua đó, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.