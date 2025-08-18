Kinh tế Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xanh, sạch Thành phố Đà Nẵng sẽ thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện sản xuất để phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thành phố đã hỗ trợ một số doanh nghiệp triển khai các mô hình tuần hoàn, tái sử dụng nước thải sau xử lý. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Doanh nghiệp phải sớm chuyển đổi xanh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện trên địa bàn còn nhiều cơ sở sản xuất vẫn sử dụng công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên, hiệu quả thấp.

Trong khi đó, nước ta còn thiếu các chính sách hỗ trợ lớn hơn, ưu đãi hơn nữa để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch hơn, tái chế, tuần hoàn...

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Kiều Thị Kính, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) nhìn nhận, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới đang triển khai kinh tế tuần hoàn ở mức độ đơn giản, chủ yếu giảm sử dụng nguyên liệu và triển khai tái chế, tái sử dụng...

Việc chuyển đổi công nghệ còn chậm. Các doanh nghiệp khi đầu tư chuyển đổi công nghệ thường tập trung vào khâu chế biến hoặc thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm, tiếp thị sản phẩm..., còn việc nghiên cứu, đầu tư công nghệ kinh tế tuần hoàn thì hạn chế.

Khu công nghiệp Hòa Khánh là 1 trong 3 khu công nghiệp trên cả nước triển khai thí điểm chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái và được đánh giá là đạt nhiều kết quả nhất so với 2 khu công nghiệp khác. Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi này đang gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo với Đoàn giám sát của Quốc hội vào ngày 25/7/2025, bà Đoàn Thị Ngọc Thủy, Phó phòng Quản lý Xây dựng và môi trường thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, do Khu công nghiệp Hòa Khánh và các cơ sở sản xuất đã được đầu tư xây dựng lâu nên khó triển khai các cộng sinh công nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp còn khó tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi sản xuất xanh, sản xuất sạch hơn.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi, xây dựng khu công nghiệp sinh thái; đẩy mạnh tập huấn cho doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, rác thải để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; khuyến khích doanh nghiệp đạt các chứng nhận về môi trường, sản xuất sạch hơn...

Thúc đẩy nhiều giải pháp

Theo ghi nhận của phóng viên, gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã triển khai các mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, đầu tư năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), tái sử dụng nước sau khi xử lý nước thải, thu hồi và tái chế sản phẩm... hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh đã đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong sản xuất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

PGS.TS Kiều Thị Kính cũng cho rằng việc áp dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang có những nét khởi sắc trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh thì phải áp dụng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Các nguồn vốn về tín dụng cho hoạt động phát triển xanh thì luôn sẵn sàng và rất nhiều tổ chức có các chương trình, vốn vay ưu đãi với lãi suất 0%. Quỹ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cũng sắp được khởi động.

Đây là những cơ hội quý cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng xanh để đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất xanh...

"Các doanh nghiệp cần có tầm nhìn, công nghệ và giải pháp thiết thực để thuyết phục các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi cho chuyển đổi sản xuất xanh”, PGS.TS, Kiều Thị Kính gợi ý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đà Nẵng sẽ tập trung các giải pháp xanh hóa sản xuất, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thành phố cũng sẽ nâng cao chất lượng quản trị môi trường và tăng trưởng xanh trong hành động của các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp thông qua việc liên tục cải thiện và nâng cao Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Đồng thời, xây dựng các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, giảm phát thải carbon, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả về năng lượng, tài nguyên; sử dụng các nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động thúc đẩy về xanh hóa tiêu dùng, mua sắm xanh, đầu tư công xanh; các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn, nhãn sinh thái và chứng nhận môi trường.

Một giải pháp quan trọng là thành phố sẽ thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng xanh đối với các ngành sản xuất và tiêu dùng ít phát thải carbon. Thành phố cũng sẽ thúc đẩy, phát triển thị trường carbon...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn cho hay: “Thành phố sẽ thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích các khu công nghiệp chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu thân thiện với môi trường”.