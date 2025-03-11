Thứ Hai, 3/11/2025
Khởi nghiệp - OCOP

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

MAI QUẾ 03/11/2025 07:40

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 phê duyệt đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Đề án thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng là tất cả phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, ưu tiên quan tâm phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật, phụ nữ trong hộ gia đình có người khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, nữ vận động viên giải nghệ, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người, nữ công nhân lớn tuổi trở về từ các khu công nghiệp và khu chế xuất, phụ nữ trở về sau thời gian lao động tại nước ngoài, phụ nữ di cư lao động tự do...

Đề án đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng của phụ nữ; phát triển và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, hướng tới phát triển bền vững và kinh doanh bao trùm; tăng cường hợp tác quốc tế, vận động, huy động, đa dạng hoá nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 30% vào năm 2030. Giai đoạn 2031 - 2035, phấn đấu có 75.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi.

