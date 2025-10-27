Thứ Hai, 27/10/2025
Giảm nghèo - An sinh

Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho người bị tai nạn giao thông

PHƯƠNG UYÊN 27/10/2025 08:50

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Theo đó, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ do Chính phủ thành lập, Bộ Công an quản lý.

Quỹ sẽ chi cho 6 nhóm nội dung, trong đó có việc hỗ trợ nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ với tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%, và hỗ trợ gia đình có người tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ nạn nhân bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương trên 81% để tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Cụ thể, mức chi hỗ trợ được xác định theo mức độ tổn thương và tính chất vụ việc. Gia đình có người tử vong hoặc người bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81% được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng với trường hợp tử vong và tối đa 10 triệu đồng mỗi người bị thương. Nạn nhân có tỷ lệ tổn thương trên 81% được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho mỗi lần.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.

Quảng Nam tập trung triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Quảng Nam tập trung triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Quảng Nam ban hành quy định về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Quảng Nam ban hành quy định về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn Quảng Nam

Hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn Quảng Nam

Quảng Nam chi 416 tỷ đồng hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Quảng Nam chi 416 tỷ đồng hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Quảng Nam quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh

Quảng Nam quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh

Quảng Nam tập trung triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Quảng Nam tập trung triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Quảng Nam ban hành quy định về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Quảng Nam ban hành quy định về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn Quảng Nam

Hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn Quảng Nam

Quảng Nam chi 416 tỷ đồng hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Quảng Nam chi 416 tỷ đồng hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Quảng Nam quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh

Quảng Nam quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh

      Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho người bị tai nạn giao thông

