Xã hội Hòa mình cùng giai điệu đường phố ĐNO - Mùa du lịch cao điểm tháng Tám, Đà Nẵng không chỉ cuốn hút du khách bằng biển xanh, lễ hội và những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn níu chân họ bằng âm nhạc đường phố mộc mạc, ấm áp – nơi nghệ sĩ và khán giả gặp nhau trong không gian gần gũi, chan chứa cảm xúc.

Các bạn trẻ chơi nhạc tại phố đi bộ Trần Bạch Đằng – An Thượng.

Tại phố đi bộ Trần Bạch Đằng – An Thượng, đông đảo người dân và du khách đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật do sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện, với chủ đề “Mình yêu nhau bình yên thôi”.

Đây là chương trình Âm nhạc đường phố nằm trong chuỗi các hoạt động của Đề án "Hoạt đồng nghệ thuật phục vụ du lịch khu phố đi bộ An Thượng" do UBND thành phố giao cho Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện.

Không sân khấu hoành tráng, không nhiều ánh đèn màu rực rỡ, các bạn trẻ chỉ mang đến chiếc guitar, micro, dàn trống cajon mộc mạc. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến không khí thêm gần gũi, chân thành, để mỗi ca khúc vang lên đều có thể chạm đến trái tim người nghe.

Tiếng hát vang giữa phố, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào từ biển vọng vào. Những bản nhạc trẻ trung, khi sôi nổi, khi lắng đọng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Người đi bộ dừng chân, du khách tò mò ghé lại, những chiếc điện thoại giơ cao để lưu lại khoảnh khắc. Đêm hè vì thế trở nên lung linh, không chỉ bằng ánh đèn phố mà còn bằng những giai điệu trong trẻo của tuổi trẻ.

Thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc đường phố để sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thành phố. Đây cũng là cách nhà trường đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc xây dựng các điểm hẹn nghệ thuật phục vụ cộng đồng”.

Với các bạn sinh viên, đây thực sự là trải nghiệm quý báu. Bạn Thảo Giang, sinh viên năm ba, khoa Thanh nhạc, thành viên trong ban nhạc, không giấu được niềm vui: “Được biểu diễn trước nhiều khán giả là kỷ niệm khó quên. Chúng em thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và đặc biệt hạnh phúc khi âm nhạc mình chơi có thể khiến người khác vui vẻ, cùng hát, cùng vỗ tay. Đó là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng”.

Không chỉ sinh viên háo hức, mà chính khán giả cũng để lại những cảm nhận chân thành. Anh Phạm Văn Thanh, một du khách đến từ Hải Phòng bày tỏ sự bất ngờ: “Tôi từng đến Đà Nẵng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu được xem chương trình âm nhạc đường phố của sinh viên. Các bạn hát hay, chơi nhạc sống động, và đặc biệt là rất gần gũi. Điều này làm tôi thấy thành phố này trẻ trung, thân thiện và sáng tạo hơn trong mắt du khách”.

Đối với người chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống và làm việc, âm nhạc đường phố cũng trở thành một “món ăn tinh thần” đặc biệt. Chị Đậu Thị Thương, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng chia sẻ: “Một tuần làm việc căng thẳng, cuối tuần được hòa mình trong âm nhạc như thế này thì quá tuyệt. Tôi nghĩ những hoạt động như vậy nên được duy trì thường xuyên, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên, vừa làm phong phú thêm nhịp sống của thành phố”.

Chính những phản hồi tích cực ấy đã cho thấy sức hút của loại hình nghệ thuật tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng giá trị cộng đồng lớn lao.

Trong bức tranh phát triển của một đô thị du lịch, văn hóa – nghệ thuật chính là gam màu làm nên bản sắc. Âm nhạc đường phố, với sự tham gia của sinh viên, không chỉ là những tiết mục biểu diễn. Nó là nơi tuổi trẻ rèn luyện kỹ năng, sự tự tin, khả năng sáng tạo và làm việc nhóm. Từ đó, các em không chỉ học tri thức trên giảng đường, mà còn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Những buổi diễn ấy mang lại nhiều ý nghĩa. Người dân có thêm không gian giải trí lành mạnh, du khách có thêm trải nghiệm độc đáo khi ghé Đà Nẵng. Một buổi tối bình thường bỗng trở thành kỷ niệm khó quên chỉ nhờ vài giai điệu vang lên nơi góc phố.

Và rộng hơn, nó góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng không chỉ là thành phố của du lịch biển, mà còn là thành phố của văn hóa, nghệ thuật, nơi đáng sống và đáng quay lại.

Thực tế, ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, âm nhạc đường phố đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng. Đà Nẵng, với lợi thế là thành phố trẻ, năng động, hoàn toàn có thể biến hoạt động này thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Khi chính sinh viên – những người trẻ đầy nhiệt huyết – tham gia, thì âm nhạc ấy lại càng có thêm sức sống, có thêm sự mới mẻ và niềm tin vào tương lai.

Âm nhạc vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay khoảng cách. Khi cất lên giữa đường phố, nó trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn. Ở đó, người biểu diễn và người nghe cùng gặp nhau bằng cảm xúc, để cùng nhau mỉm cười, vỗ tay, ngân nga theo giai điệu.

Chương trình nghệ thuật đường phố của sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng vì thế không chỉ là một hoạt động giải trí, mà là lời khẳng định: thành phố này biết cách nuôi dưỡng tâm hồn người trẻ, biết cách biến những khoảnh khắc bình thường thành kỷ niệm đẹp đẽ. Và cũng từ đó, du khách thêm yêu, người dân thêm tự hào về nơi mình đang sống.