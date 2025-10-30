Chính quyền - đoàn thể Hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sau hơn một tháng triển khai, 100% cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch. Kết quả này khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn hệ thống hội; đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Hội Nông dân xã Tam Mỹ ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đ.T



Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức đại hội và quy trình nhân sự; đồng thời xây dựng kịch bản, biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết, theo hướng mẫu hóa, số hóa để hỗ trợ cơ sở thực hiện đúng quy định.

Hồ sơ nhân sự được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu về chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các kênh thông tin của hội, qua nhóm zalo, facebook; phối hợp các cơ quan báo chí xây dựng phóng sự, tin bài phản ánh sinh động hoạt động của hội và phong trào nông dân thành phố.

Hầu hết các cơ sở hội đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, khánh tiết, trang trí cờ, hoa, băng rôn chào mừng đại hội. Nhiều đơn vị đầu tư công phu cho tiết mục văn nghệ, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi.

Một số xã, phường linh hoạt trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, góp phần làm phong phú nội dung đại hội. Cùng với đó, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh thông qua các hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên nông dân nghèo, khen thưởng cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Theo ghi nhận, Hội Nông dân xã Tam Mỹ và phường Tam Kỳ là những đơn vị tổ chức đại hội đầu tiên (ngày 8/9), còn Hội Nông dân xã Sông Kôn là đơn vị hoàn thành cuối cùng vào ngày 15/10.

Đại diện Hội Nông dân xã Tam Mỹ thông tin, trong nhiệm kỳ mới, hội phấn đấu vận động 500 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng 2-3 mô hình kinh tế tập thể, 2 mô hình bảo vệ môi trường mỗi năm, đồng thời hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Lê Bá Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ cho biết, Đại hội Hội Nông dân xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đoàn kết và nghiêm túc. Ban Chấp hành khóa mới thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Hội xác định mục tiêu tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới trong nhiệm kỳ mới

Tính đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ định 2.280 ủy viên Ban Chấp hành, 553 ủy viên Ban Thường vụ, 93 Chủ tịch và 101 Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã. Trong đó có 12 xã, phường có từ 2 Phó Chủ tịch trở lên, 6 đơn vị còn khuyết chức danh Phó Chủ tịch.

Nhân sự chủ chốt chuẩn hóa về chuyên môn và chính trị, ưu tiên những cán bộ có kinh nghiệm công tác hội, am hiểu nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của tổ chức hội.

Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân.

Từ khâu chuẩn bị nội dung, nhân sự đến tổ chức điều hành, mọi bước đều được thực hiện bài bản, chủ động, tạo không khí phấn khởi, gắn kết trong toàn hệ thống hội.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, khẳng định: “Việc hoàn thành 100% đại hội ở cấp cơ sở đúng tiến độ, đúng quy định và đạt chất lượng cao thể hiện sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị lớn của toàn hệ thống hội. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Hội đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự và các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12/2025, tạo bước đệm quan trọng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam.