Theo gương Bác Học Bác từ những việc làm bình dị Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Nông Sơn lan tỏa sâu rộng bằng những hành động cụ thể, từ những con người hết sức bình dị. Ở mỗi nếp nhà, lớp học, góc làng, tinh thần của Bác được nuôi dưỡng, trở thành thói quen tốt đẹp trong đời sống hằng ngày.

Nhiều lao động nữ có thu nhập ổn định tại xưởng trầm hương Hoàng Hưng. Ảnh: THU PHƯƠNG

Thôn Tân Phong (xã Nông Sơn) có 498 hộ với 1.655 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Cách học Bác của Tân Phong cũng giản dị: “Trọng dân, gần dân, dựa vào dân để làm”. Cán bộ thôn không hô hào bằng khẩu hiệu, mà đi từng ngõ, gõ từng nhà, bàn bạc với dân, thống nhất để dân làm, dân giám sát.

Vào buổi chiều cuối tuần, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người già, phụ nữ, đoàn viên thanh niên cùng quét rác, nhổ cỏ, tỉa hàng rào chè tàu chạy dọc tuyến đường chính của thôn. Trưởng thôn Nguyễn Tấn Kỳ chia sẻ: “Xóm sạch thì nhà mình cũng sạch. Sống văn minh, đoàn kết cũng là học và làm theo lời Bác”.

Nhờ sự đồng lòng, 100% trục đường chính và 95% ngõ xóm đã được bê tông hóa; điện chiếu sáng kéo đến từng hẻm; cảnh quan xanh - sạch - đẹp trở thành nếp văn hóa cộng đồng. Người dân còn tự trồng hoa, làm hàng rào, góp công sửa nhà văn hóa, lập tủ sách cộng đồng. Nhờ các mô hình trồng rừng, trồng tre lấy măng, chăn nuôi, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%. Năm 2024, Tân Phong được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ở thôn Trung Phước 2, nhắc đến anh Đỗ Hoàng Hưng, người dân gọi anh bằng cái tên thân tình: “anh Hưng nghĩa tình”. Cơ sở nhang trầm Hoàng Hưng hiện tạo việc làm cho 16 - 20 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ và người lao động trung tuổi. Anh Hưng dạy nghề miễn phí, bao nguyên liệu, bao đầu ra và bố trí giờ làm linh hoạt để ai cũng có thể làm việc. Chị Huỳnh Thị Hương, một lao động tại cơ sở nói: “Lúc đầu tôi không biết làm, anh Hưng bảo nghề không khó, quan trọng là cái tâm và sự nỗ lực của bản thân mình. Nay tôi có thu nhập 6 - 7 triệu đồng/tháng để lo cho 3 con ăn học. Ảnh không chỉ cho mình cái nghề mà còn cho mình niềm tin”.

Mô hình "Bạn giúp bạn" đã giúp học sinh trang trí nhà cửa đón tết năm 2024 của học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Ảnh: THU PHƯƠNG

Không chỉ tạo sinh kế, mỗi năm anh Hưng còn đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, tặng xe đạp cho học sinh xa trường, nhận đỡ đầu 2 - 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho hộ nghèo. Anh chia sẻ: “Khi mình làm ăn được thì giúp được ai thì cố giúp, cho đi chưa bao giờ là mất, mong muốn góp ít công sức cùng chung tay xây dựng quê hương Nông Sơn”.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, việc học và làm theo Bác trở thành thói quen, nét đẹp hằng ngày. Nhà trường duy trì nhiều mô hình ý nghĩa như: “Ống heo tiết kiệm làm theo lời Bác” (mỗi năm tiết kiệm 7 - 10 triệu đồng giúp 6 - 12 học sinh khó khăn); “Giờ chào cờ kể chuyện Bác” mỗi tuần; “Thứ Bảy xanh - mỗi tuần một việc tốt” và Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” nhằm rèn kỹ năng sống, bồi dưỡng lòng nhân ái cho học trò. Hiệu trưởng Lê Thị Minh Thống cho biết: “Chúng tôi không dạy các em bằng lời nói suông. Thầy cô làm gương, trò làm theo qua các hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp được nhà trường lồng ghép - đó là cách học Bác thiết thực nhất”.

Từ những hành động thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa, Nông Sơn đang lan tỏa cuộc sống nhân ái, văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp. Bí thư Đảng ủy xã Nông Sơn Ngô Văn Sỹ cho biết: “Học Bác không phải điều cao xa. Khi mỗi người làm một việc tốt mỗi ngày, xã hội sẽ tốt đẹp hơn”.