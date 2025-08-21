Thông tin doanh nghiệp Học online mỗi ngày cùng FQA Ngày nay, việc học tập của học sinh không chỉ trên lớp, trong sách mà còn được mở rộng trên các nền tảng học tập trực tuyến, giúp việc học được hiểu quá và bổ sung thêm nhiều kiến thức. FTech đã phát triển FQA, nền tảng hỏi đáp trực tuyến 24/7 và giải bài tập online siêu tốc. Ứng dụng này tích hợp trợ lý ảo Timi sử dụng công nghệ Chatbot GPT đồng hành cùng học sinh ở mọi cấp học.

FQA “bạn đồng hành” của học sinh hiện đại

FQA là nền tảng hỗ trợ học tập trực tuyến ứng dụng công nghệ Chat GPT - mô hình AI nổi tiếng toàn cầu do OpenAI phát triển. Công cụ được FTech tùy biến để phù hợp với nhu cầu và thói quen học tập của học sinh Việt Nam, giúp trả lời câu hỏi trong khoảng 10-20 giây tùy độ phức tạp, kèm lời giải thích dễ hiểu, ngắn gọn và chính xác.

Dễ dàng tra cứu và giải đáp online cùng FQA.

Trên FQA, trợ lý học tập ảo Timi luôn sẵn sàng giải đáp câu hỏi của bạn ở tất cả các môn học như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa, Sinh, Tin học… Ngoài ra Timi còn hỗ trợ soạn văn bản, viết luận, gợi ý ý tưởng thậm chí lập trình, tạo email hay tài liệu thuyết trình.

Vì sao học sinh nên chọn FQA?

Với những tiện ích vượt trội, FQA giúp việc học của học sinh trở nên nhẹ nhàng hơn đồng thời mang đến nhiều giá trị thiết thực như:

Giải đáp 24/7

Điểm khác biệt lớn của FQA chính là khả năng hỗ trợ học tập mọi lúc, mọi nơi. Người dùng chỉ cần gửi câu hỏi, trong khoản thời gian ngắn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết, giúp học sinh hiểu rõ phương pháp làm bài.

Kho kiến thức phong phú

FQA sở hữu kho tài liệu bao quát tất cả các môn học từ Toán, Lý, Hóa, Anh cho đến Văn, Sử, Địa. Nội dung được chọn lọc, sắp xếp khoa học, giúp học sinh tiết kiệm thời gian tìm kiếm và học tập một cách hệ thống.

Học mọi lúc, mọi nơi

FQA mang đến sự linh hoạt tối đa khi học sinh chỉ cần một chiếc điện thoại hay máy tính kết nối internet là có thể học ở bất kỳ đâu.

Cộng đồng FQA năng động, sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc.

Cộng đồng năng động

Bên cạnh việc giải đáp bài tập, FQA còn là nơi được kết nối với nhiều học sinh và giáo viên trên khắp cả nước. Đồng thời cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập, luyện kỹ năng phản biện và tìm cảm hứng học tập mỗi ngày.

Công nghệ thông minh - Cá nhân hóa trải nghiệm học tập

FQA tích hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và khả năng ghi nhớ nội dung trò chuyện, từ đó đưa ra đề xuất học tập cá nhân hóa theo từng người dùng. Điều này giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tập trung vào trọng tâm và tiến bộ rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Ngoài lĩnh vực giáo dục, Chatbot GPT trên FQA còn có thể hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác như y tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, tiếp thị hay chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, FTech đã định hướng tối ưu FQA cho mục tiêu giáo dục phổ thông, đảm bảo học sinh được tiếp cận AI một cách an toàn, hiệu quả.

Sôi động mùa tựu trường với minigame “FQA Back to School”

Nhằm tạo không khí hào hứng cho năm học mới 2025 - 2026, FQA tổ chức minigame “FQA Back to School - Săn quà mùa tựu trường” dành riêng cho học sinh trên toàn quốc.

Thời gian diễn ra:

- Từ 15/8 đến 22/8/2025 (cả 2 game song song)

- Công bố kết quả: 24/8/2025

- Trao giải: 24/8 - 29/8/2025

Nội dung minigame:

- Game chính: “Sổ tay sống sót tuổi học trò”: Chia sẻ câu chuyện hoặc kỹ năng “sinh tồn” khi đi học, từ mẹo học nhanh nhớ lâu đến bí quyết chống buồn ngủ trong giờ.

- Game warmup: Phản biện theo 3 chủ đề thú vị, rèn tư duy phản biện và khả năng diễn đạt.

Giải thưởng hấp dẫn:

Balo logo FQA, túi bút Học Đê + FQA, ô Meow, standee để bàn, sổ tay Meow… cùng cơ hội được đánh giá năng lực miễn phí với thầy cô.

Nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ bạn.

Tham gia ngay để vừa học vừa chơi, nhận quà cực “xịn” cho mùa tựu trường:

Tham khảo chi tiết cuộc thi tại đây .