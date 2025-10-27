Giáo dục - Việc làm Học sinh thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu phòng, chống thiên tai ĐNO - Ngày 27/10, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp UBND phường Thanh Khê tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền nâng cao kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê) tham gia hội thi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hội thi dành cho học sinh từ lớp 6 đến 9, góp phần thực hiện tốt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chủ yếu liên quan đến kiến thức về các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như: xâm nhập mặn, nắng nóng, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, ngập nước cục bộ…

Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm phòng tránh, ứng phó các tình huống thiên tai; các giải pháp giảm nhẹ cường độ biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai…

Một học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê) giành giải Nhất hội thi được tổ chức tại trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Được biết, trong một tháng qua, hội thi được tổ chức tại 9 trường THCS trên địa bàn phường Thanh Khê, gồm các trường THCS: Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đỗ Đăng Tuyển, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Trãi, Huỳnh Thúc Kháng, Chu Văn An, Nguyễn Duy Hiệu và Phan Đình Phùng, với sự tham gia của 900 học sinh được tuyển chọn từ các khối lớp 6 đến lớp 9 của từng trường.