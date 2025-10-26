Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

ĐNO - Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kualua Lumpur của Malaysia, chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hoa Kỳ thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.