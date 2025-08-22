Thế giới Hội nghị toàn thể AIBD 2025: Chiến lược truyền thông trong thời đại số ĐNO - Từ ngày 19 - 21/8, hơn 100 đại diện truyền thông đến từ 24 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương quy tụ tại đảo Phuket (Thái Lan) nhằm thiết lập mạng lưới hợp tác, đặc biệt trong môi trường truyền thông sôi động hiện nay.

Quang cảnh AIBD lần thứ 23. Ảnh: Thailand.prd.go.th

Hội nghị toàn thể lần thứ 23 của Viện Phát triển phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (AIBD) năm 2025 diễn ra với chủ đề “Truyền thông vì con người, hòa bình và thịnh vượng”, phản ánh sứ mệnh cốt lõi của viện trong việc thúc đẩy ngành truyền thông phát triển bằng trách nhiệm và sự sáng tạo, đặc biệt trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trong thông điệp video gửi đi nhân sự kiện này, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bà Jiraporn Sindhuprai nhấn mạnh, chủ đề của AIBD lần thứ 23 và các hội nghị liên quan nêu bật vai trò quan trọng của truyền thông trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và phát triển bền vững. Trong thời đại trao đổi thông tin nhanh chóng và chuyển đổi số, truyền thông có trách nhiệm là nền tảng cho hòa bình, ổn định và hợp tác.

Bà Suruetai Lertkasem, Chủ tịch AIBD tin tưởng tinh thần hợp tác sẽ góp phần định hình bối cảnh truyền thông trao quyền cho người dân, vun đắp hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Bà Suruetai Lertkasem, Chủ tịch AIBD phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thailand.prd.go.th

Bà Suruetai Lertkasem giải thích: “Chủ đề của hội nghị cũng là lời kêu gọi hành động. Sứ mệnh chính của chúng ta là phục vụ công chúng, là tiếng nói của người dân và là tấm gương phản chiếu thực tế của người dân, nuôi dưỡng ý thức miễn dịch xã hội trước thông tin sai lệch, phát triển khả năng nhận diện thông tin sai, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh”.

Cạnh đó, truyền thông là cầu nối mạnh mẽ, có thể kết nối mọi người lại với nhau hoặc chia rẽ họ. Bằng cách thúc đẩy truyền thông công bằng, trung lập và có trách nhiệm, có thể góp phần giảm căng thẳng, khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa chung sống hòa bình.

“Hơn nữa, là những người dẫn đầu truyền thông, chúng ta không chỉ là người quan sát tiến bộ kinh tế, chúng ta là chất xúc tác cho tiến bộ đó. Bằng cách thúc đẩy môi trường truyền thông hỗ trợ phát triển bền vững và đổi mới kỹ thuật số, chúng ta có thể góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng và hòa nhập hơn cho tất cả mọi người, phản ánh sự năng động của bối cảnh kinh tế khu vực”, bà Suruetai Lertkasem nói.

Bà Suruetai Lertkasem kêu gọi các thành viên AIBD cùng nhau hợp tác để hiện thực hóa tầm nhìn “Truyền thông vì con người, hòa bình và thịnh vượng”; sử dụng sức mạnh tập thể để xây dựng hệ sinh thái truyền thông không chỉ kiên cường mà còn có trách nhiệm, đóng vai trò là ngọn hải đăng của hy vọng và tiến bộ cho toàn bộ khu vực.