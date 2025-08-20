Lao động - Việc làm Hơn 1.000 vị trí việc làm và học nghề cho thanh niên hai xã Đông Giang và Sông Kôn ĐNO - Ngày 20/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Đông Giang và UBND xã Sông Kôn tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2025, với sự tham dự của 10 công ty, doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí việc làm và học nghề trong và ngoài nước.

Cán bộ hướng dân thông tin tuyển dụng cho thanh niên. Ảnh: NGỌC VY - BHNƯỚC BỨC

Các công ty tuyển dụng những ngành nghề: chế biến thực phẩm, xây dựng dân dụng, lắp ráp điện tử, đóng gói công nghiệp, may mặc, lái xe và nhiều ngành nghề khác.

Hơn 300 đoàn viên thanh niên và người lao động tại 26 thôn của xã Đông Giang và xã Sông Kôn được tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ... để tìm việc làm phù hợp.

Ngoài ra, các công ty còn tuyển dụng hơn 500 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu với các ngành nghề: công nghệ ô tô, lắp ráp thiết bị điện, sơn - hàn kim loại, bảo dưỡng máy móc, chăm sóc người cao tuổi, điều dưỡng… Độ tuổi tuyển dụng của các ngành nghề từ 18-35 tuổi.

Dịp này, Sở Nội vụ tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, việc làm năm 2025 cho đoàn viên thanh niên và người lao động.