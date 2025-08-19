Văn hóa - Văn nghệ Hơn 10.000 học sinh tham gia chương trình Giáo dục di sản trong học đường tại Mỹ Sơn ĐNO - Hơn 10.000 học sinh, sinh viên tham gia chương trình Giáo dục di sản trong học đường tại Mỹ Sơn năm học 2024 - 2025, qua đó nâng cao hiểu biết văn hóa, lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Học sinh tìm hiểu các hiện vật tại Bảo tàng Chăm Mỹ Sơn. Ảnh: KHÁNH LINH

Sáng 19/8, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) tổ chức tổng kết chương trình Giáo dục di sản trong học đường, năm học 2024 - 2025.

Ngày 10/5/2024, Ban Quản lý Di sản văn hoá Mỹ Sơn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên (cũ) ký kết Kế hoạch liên tịch về tổ chức giáo dục di sản trong học đường.

Năm học 2024 - 2025, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp tổ chức 6 chương trình giáo dục di sản, thu hút 5.100 học sinh đến từ 49 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Duy Xuyên (cũ). Đặc biệt, đã tổ chức cho gần 100 em học sinh khuyết tật đến từ Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính Quảng Nam (cũ) và 5.000 sinh viên đến từ các trường đại học du lịch, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật… tham quan học tập ngoại khóa tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Bảo tàng Mỹ Sơn và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa.

Bên cạnh tìm hiểu hệ thống hiện vật lịch sử và giá trị văn hóa di sản, học sinh cũng được trải nghiệm một số ngành nghề, trò chơi dân gian tiêu biểu của dân tộc Chăm, Việt...

Ngoài ra, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn còn tổ chức các cuộc thi như: làm video giới thiệu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn bằng song ngữ (Việt - Anh); “Em làm hướng dẫn viên di sản” (thuyết minh tiếng Anh), thực hành kỹ năng thuyết minh, dẫn tour, giúp các em có cơ hội trau dồi Anh ngữ...

Khen thưởng học sinh tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc chương trình Giáo dục di sản trong học đường năm học 2024 - 2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức khen thưởng cho học sinh, giáo viên tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc chương trình Giáo dục di sản trong học đường năm học 2024 - 2025.

