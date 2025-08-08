Thể thao Hơn 200 vận động viên dự Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia tại Đà Nẵng ĐNO - Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với hơn 200 vận động viên tham dự.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Ngày 7/8, tại phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp Liên đoàn Jujitsu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025.

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 16 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Công an nhân dân, Quân đội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Nai và Hà Nội.

Các vận động viên tranh 19 bộ huy chương ở hai nội dung chính: đối kháng cá nhân và thi đấu biểu diễn. Giải diễn ra từ ngày 4/8 đến hết 11/8.

Vận động viên thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2025 là hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây cũng là dịp Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Jujitsu Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Jujitsu; phát hiện, tuyển chọn tài năng cho đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế trong tương lai.