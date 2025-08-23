Thể thao Hơn 300 vận động viên tham gia giải Pickleball ngành Công thương Đà Nẵng ĐNO - Sáng 23/8, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Pickleball ngành Công thương thành phố Đà Nẵng năm 2025 với hơn 300 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động ngành Công thương tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn và Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ vàng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự lễ khai mạc giải có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Kim Hoa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa tri ân các nhà tài trợ bạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 10 nội dung gồm: nội dung lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành và khách mời; nội dung lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công thương (thi đấu nội dung đôi nam và đôi nam nữ).

Nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công thương; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc doanh nghiệp ngành Công thương (thi đấu 3 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam lãnh đạo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, chọn các đội xuất sắc mỗi bảng thi đấu các vòng tiếp theo. Tổng giải thưởng và quà tặng của giải hơn 600 triệu đồng.